AYM, Yeni Akit'in Müjdat Gezen'e 'pezevenk' sözünü eleştiri saydı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında konuk olan sanatçı Müjdat Gezen’e 'pezevenk' diyen Yeni Akit’e verilen 3 kuruşluk para cezasını kaldırdı ve söz konusu ifadeyi eleştiri amacıyla kullandığını vurguladı.

2015 yılında yayınlanan programa tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen’in yanı sıra ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk konuk olmuştu.

Söz konusu programa ilişkin Yeni Akit ertesi gün, “Pezevenk’ Müjdat ve ‘Küfürbaz’ Yaşar’a tepki yağıyor” başlıklı imzasız bir haber yayımladı.

3 kuruşa mahkûm oldu

Müjdat Gezen, yayımlanan haberin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘ne başvurmuş ve Yeni Akit’e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Yeni Akit’i tazminata mahkum etmişti.

Yeni Akit: Gazetecilik tekniği kullanıldı

Kararı AYM’ye taşıyan Yeni Akit başvurusunda, ‘pezevenk’ sözcüğünü tırnak içerisinde vererek gazetecilik tekniği olarak kullandığını ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu. AYM, Anayasa’nın ifade ve basın özgürlüğünü düzenleyen 26. ve 28. maddesine atıfta bulunarak söz konusu manevi tazminat davasının basına müdahale olarak gördü.

AYM: Haberin bütünlüğüne bakıldığında hedef aldığı söylenemez

AYM değerlendirmesinde söz konusu küfürlerin eleştiri amacıyla kullanıldığını ve “İlk derece mahkemesi haberi yayımlandığı bağlamdan ve haber içerisinde geçen bir kelimeyi bütünselliğinden ayrı değerlendirdiğini” vurguladı.

Anayasa Mahkemesi aynı zamanda, Gezen’in kullandığı ifadelerin, “Kendisine yönelik olarak kullanılmasının şeref ve itibarını hedef aldığı açıktır” dedi. AYM, haberin izleyicinin tepkisini dile getirmek amacıyla yayınlandığını belirterek, “Haberin bütünlüğüne bakıldığında Yeni Akit’in doğrudan ve keyfi biçimde hedef aldığı söylenemez” dedi. AYM, “Söz konusu sert söylemin bir ölçüde Gezen’in davranışından kaynaklandığı kabul edilmelidir” ifadelerine yer verdi.