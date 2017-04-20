AYM, sarı, kırmızı, yeşil eşarp takan kadın için verilen sınır dışı kararını durdurdu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Newroz'da sarı, kırmızı, yeşil bir eşarp bulunan Suriyeli kadının sınır dışı edilmesini "Yaşamına yönelik ciddi tehlikeyle karşılaşabileceği" için durdurdu.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Suriye’den Türkiye’ye kaçıp 11 çocuğu ve kayınvalidesiyle İzmir’de yerleşen Fatma Al Mohammod, Newroz kutlaması sonrası elinde sarı-kırmızı ve yeşil bir eşarp olduğu için "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındı. İki haftada bir karakola imza vermek kaydıyla serbest bırakılan 52 yaşındaki Mohammod, sınır dışı edilmek üzere Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne kondu.

Anayasa Mahkemesi "Yaşamına yönelik ciddi tehlikeyle karşılaşabileceği" için sınır dışı kararını durdurdu. Mohammod halen geri gönderme merkezinde tutuluyor.

Mohammod, iki buçuk yıl önce 11 çocuğu ve kayınvalidesiyle Suriye’nin Kobani bölgesinden İzmir’e kaçtı. İddiasına göre 21 Mart’ta İzmir’deki Nevruz kutlaması sırasında torunuyla şehirde gezmekteydi. Kürtçe konuşma ve müzikleri duyunca kalabalığa karıştı. Tanımadığı kadınlar tarafından Mohammod’un torununun başına sarı-kırmızı ve yeşil renkli bir eşarp bağlandı. Nevwroz’dan ayrılan Mohammod ve torunu polislerce durduruldu. İddiasına göre torununun başındaki eşarp çıkarılaıp Mohammod’un eline verildi ve fotoğrafı çekildi.

Torunumun başındaydı

‘Terör örgütü propagandası’ suçundan gözaltına alınan Mohammod, 27 Mart’ta İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mohammad, “Eşarp torunumun başındaydı. Polisler kızın başından çıkarıp elime tutuşturdu. Karakoldayken elime verip resim çektiler” iddiasında bulundu. Mohammod, iki haftada bir karakola imza vermesi kaydıyla serbest bırakıldı. Buna rağmen İzmir Valiliği, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereği 28 Mart’ta Mohammod hakkında sınır dışı kararı verdi. Mohammod, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Avukatı Ayşegül Karpuz, sınırdışı işleminin durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme 12 Nisan’da, “Sınırdışı edilmesi halinde yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlikeyle karşılaşabileceği anlaşıldığından mahkemece yeniden bir karar verilinceye kadar işlemin geçici olarak durdurulmasına” karar verildi.

Avukat Karpuz, Mohammod’un serbest bırakılması gerekirken halen gözetim altında tutulduğunu belirterek, “Günde ancak 15 dakika havalandırmaya çıkarılıyor. Bir buçuk hafta boyunca tek başına kalıyordu. Şimdi yanında bir kişi daha var. Kronik tansiyonu ve alması gereken ilaçları var” diyor.