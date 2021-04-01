AYM’nin HDP davasında iddianameyi iade etmesini hukukçular nasıl değerlendirdi?

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Yiğit Akalın, söz konusu ret kararıyla, “iddianamenin aceleye geldiğinin anlaşıldığını” söyledi. Hukukçu Bülent Yücetürk de incelemede, bir iddianamede olması gereken niteliklere bakıldığını ve buna göre karar verildiğini vurgulayarak, iade kararının, iddianameyi eleştirenlerin haklı olduklarını gösterdiğini belirtti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Akalın, “Aceleye geldiğinin kesin olduğu anlaşılıyor. Raportörün ‘iade edilsin’ görüşünden bir gün sonra iade edildi. Bu kadar kısa incelemeyle bile eksikliklerin ortaya çıkabildiği anlaşılıyor. Derin bir incelemeye ihtiyaç duyulmamış” dedi. İddianamede, eski HDP’li Ahmet Şık’a yönelik beraatla sonuçlanan Odatv kumpas davasının, yaşamını yitirenlere ilişkin soruşturmaların da yer aldığını belirten Akalın, AYM üyeleri arasında, farklı dönemlerde atandıkları için 8’e 7’lik bir ayrılık olduğu yönünde görüşlerin basında yer aldığını anımsattı. Akalın, buna karşın bu kararın oybirliği ile çıkmasına ilişkin “İhlal bakımından verilmiş birçok kararda oyçokluğu görebiliyoruz. Bu husus üzerinde oybirliği çıkması ise iddianamenin ne kadar özensiz olduğunu başka bir tescili” diye konuştu.

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu noktada bir iddianame düzenlemesini bile becerememiştir”

Hukukçu Bülent Yücetürk de “HDP’nin kapatılmasını isteyen MHP’nin tavrından sonra alelacele bir iddianame hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu noktada bir iddianame düzenlemesini bile becerememiştir” ifadelerini kullandı.

“Danışıklı dövüş olabilir”

Bu konunun, siyasi mesaj verme amaçlı “danışıklı dövüş olabileceğini” de söyleyen Yücetürk, “İktidar kanadı, HDP’nin kapatılmasından sonra istenilen sonuçları göremediği için bundan vazgeçerek mesaj vermiş olabilir. Bu bir ihtimal” ifadelerini kullandı.

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