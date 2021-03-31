AYM, HDP'nin "kapatma" iddianamesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti

AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Ne olmuştu?

Siyasette HDP'nin kapatılması tartışması başlamıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması gerektiğini söylemiş, "Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" demişti.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise katıldığı bir televizyon programında "Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" yorumunu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bu konudaki görüşünü AKP MYK toplantısında dile getirdiği öne sürülmüştü.

Hürriyet muhabiri Gizem Karakış'ın kulis haberine göre, Erdoğan, "En çok bizim ağzımız yandı bu konuda. Parti kapatmayı AKP zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir" değerlendirmesini yaptığı iddia edilmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Eğer siz HDP'yi kapatarak 6-6,5 milyon kişiyi cezalandıracaksanız bunun adı demokrasi değil. Tüzel kişi suç işlemez, onun içindeki insanlar suç işleyebilir. Zaten onlarla ilgili varsa bir şey davalar açıyor, insanları tutukluyor, hapse atıyorsunuz, kayyımlar atıyorsunuz. Haklı mısınız haksız mısınız o da belli değil, çünkü bir yargı kararı belli değil" ifadelerini kullanmıştı.

"Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsunları ise, Anayasa böyle tanımlıyorsa, tüzel kişilik suç işlemez, içindeki insanlar suç işlerler" görüşünü paylaşan CHP lideri, "Varsa onunla ilgili bir şey, davalar açıyorsunuz zaten, hapse atıyorsunuz, kayyumlar atıyorsunuz zaten. Haklı mısınız, haksız mısınız, o da belli değil çünkü netleşmiş bir yargı kararı yok. HDP üzerine olağanüstü bir baskı uygulanıyor" diye konuşmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, dava açmıştı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 17 Mart'ta HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

İddianamede "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısı" olduğu savunulmuştu.

"Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir" denilen iddianamede, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı" öne sürülmüştü.

Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu 687 kişi için siyaset yasağı talep edilmişti.