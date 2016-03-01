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AYM kaynakları: Erdoğan karara uymak zorunda; yanıt gerekçeli kararda örtülü olarak verilecek

AYM kaynakları, anayasanın 138. maddesini hatırlattı

01 Mart 2016 11:39

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum" dediği Can Dündar ve Erdem Gül kararını veren Anayasa Mahkemesi kaynakları, anayasanın 138. maddesini anımsatıp “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır” dedi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; “Biz kararlarımızla konuşuruz” diyen AYM kaynakları, Erdoğan’a yanıtın gerekçeli kararda örtülü olarak verileceğini söyledi.

 

 

"AYM ’ye direnmek anayasa suçu"

 

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu da, “İnsanların mahkeme kararlarına saygı duymak zorunluluğu yoktur. Ama uymak anayasa hükmü gereğidir” dedi. Tuğcu, Erdoğan’ın “Mahkeme karara direnmeliydi” ifadesini ise “Anayasa suçu olur” diye yorumladı.

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