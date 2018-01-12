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AYM kararına rağmen tahliye edilmeyen Altan ve Alpay'ın avukatlarından bir başvuru daha

Ağır Ceza mahkemeleri, AYM kararına rağmen Altan ve Alpay'ı tahliye etmemişti

12 Ocak 2018 20:13

İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerinin, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen “gerekçeli karar gelmediği” gerekçesiyle tahliye etmediği tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’la ilgili olarak avukatları bir başvuruda daha bulundu. Hazırladıkları dilekçelere AYM’nin dün akşam internet sitesinde yayınladığı ve Ağır Ceza mahkemelerinin kararından sonra Twitter’dan da bir kez daha duyurduğu kararın tamamını da ekleyen avukatlar, kararın yer aldığı internet adresinin uzantısı da dilekçeye eklendi. AYM’ye ve yerel mahkemeye başvuru yapan avukatlar, tutukluluğun devamına ilişkin kararın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, Şahin Alpay adına AYM ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştırılmak üzere 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne UYAP üzerinden başvuru yapan Avukat Aynur Tuncel Yazgan, dilekçesinde “Mahkemenizin, Anayasa Mahkemesi’nin müvekkil sanık Şahin Alpay’ın bireysel başvurusu üzerine 11.01.2018 günü verdiği aynı günlü tutukluluğun devamına ilişkin kararı, hukuka aykırıdır. Söz konusu kararın geri alınarak, müvekkil hakkında salıverme kararı verilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyularak müvekkilin salıverilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale dileriz” ifadelerine yer verildi. Başvuruların ardından AYM’nin ve yerel mahkemenin talepleri değerlendirmesi bekleniyor.

Ağır Ceza, “gerekçeli karar gelmedi” diye,
AYM kararına tahliye kararı vermedi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, perşembe günü tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmişti. Kararın ardından avukatlar, Şahin Alpay'ın tahliye edilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş ancak mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek tahliye talebini reddetmişti. Mehmet Altan'ın avukatlarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye talebi de, "Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM'nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı" gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

AYM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay tahliye edilmeyince Twitter’dan duyuru yaptı

AYM, Ağır Ceza mahkemelerinin kararlarının ardından AYM’nin Twitter’daki resmi hesabından paylaşılan iki ayrı mesajda, “kararın basın metni ve tam metnine yüksek mahkemenin internet sitesinden ulaşılabileceği” vurgulanmıştı. AYM, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerinin kararları üzerine, Twitter’daki hesabından, yüksek mahkemenin internet sitesine yaklaşık üç saat önce konan kararın tam metni ile basın duyurusuna işaret etmişti.

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