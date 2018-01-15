“AYM kararı uygulansın, Mehmet Altan tahliye edilsin” itirazına ret!

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi; 11 Ocak Perşembe gecesi, Anayasa Mahkemesi’nin aynı günkü Mehmet Altan’a tahliye kararını uygulamayan 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yapılan itirazı reddetti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının yasal dayanaktan yoksun olmayıp Anayasa'nın 153/son maddesinde yer alan hükümden hareketle bir karara varıldığını belirterek, gerekçeli kararın henüz yayınlanmadığı derdest dava mahkemesinde tutukluluk konusunda değerlendirmeyi bu kararın yayınlanmasının ön koşula tabi tuttuğu anlaşılıp, itirazın reddi yönünde karar verildiği belirtti.

Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu, bu nedenle sanık avukatlarınca yapılan itirazın oy çokluğuyla reddine karar verdi. Bir mahkeme üyesi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının açık bir şekilde bağlayıcı olduğunu belirterek muhalefet şerhi yazdı.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine yapacağı denetim alanının geniş olduğunu kaydeden üye hakim, ''Tutuklama kararlarına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Bir takım hatalı uygulamaları görevi ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanığın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yönündeki kararına katılmıyorum'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararı şöyle:

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, tutuklu yazarlar Altan ve Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararın ardından avukatlar, Şahin Alpay'ın tahliye edilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti. Mehmet Altan'ın avukatlarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye talebi de, "Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM'nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı" gerekçe gösterilerek reddedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bir ilk: AYM'nin tahliye talebini yerine getirmemiz kanunen mümkün değil!

Avukatlar yeniden tahliye talebinde bulunurken; AYM'nin “hak ihlali yapıldığı” gerekçesiyle tutuklu gazeteci Alpay hakkında verdiği tahliye kararını ikinci kez reddeden 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir “ilk”e imza attı. Mahkeme, “yetki gaspı” yaptığını öne sürdüğü AYM’nin “tahliye talebini yerine getirmenin kanunen mümkün olmadığı” görüşünü karar metnine geçirdi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi, “tutuklama veya tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda gerekçe yazılırsa ihsas-ı rey (karardan önce görüş belli etme/T24) söz konusu olduğunu” iddia ederek AYM’yi eleştirdi ve “ihsas-ı rey yasağını çiğnemeye yol açacak talebin yerine getirilmesinin kanunen mümkün olmadığı” yönünde hüküm verdi.

İstanbul 13. ACM, Alpay'ın AYM'nin tahliye kararının uygulanması talebini 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti

Mahkeme, 'AYM’nin tahliye kararının uygulanması’ yönündeki talebi, itirazı inceleme mercii olan bir üst numaralı ağır ceza mahkemesine sevk etti. Alpay’ın talebi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

Bozdağ: Anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise AYM'nin gazeteciler hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı ile 'anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştığını' savundu. Bozdağ, "Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım ise "AYM'nin kararını beğeniririz beğenmeyiz ancak takdir edersiniz ki, ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir" yorumunda bulundu.

"Ağır Ceza AYM kararını uygulamazsa; hükümet, AİHM karşısındaki tüm kritik başvuruları kaybeder"

AYM'nin kararının alt mahkemece yerine getirilmemesini değerlendiren hukukçular ise Türkiye'nin bundan sonra AİHM önündeki davaları kaybedebileceği uyarısında bulundu. Alt mahkemelerin kararı uygulamaması halinde, AYM’nin etkin hukuk yolu olduğunu savunmanın da imkansız hale geleceğini kaydeden İnsan Hakları Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Anayasa Mahkemesi kademesinin kalkacağını ve başvuruların doğrudan AİHM’e yapılacağını ifade etti.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazan: Şahin Alpay için mahkeme, 'AYM'nin yetkisi yok diyerek' tutukluluğun devamına karar verecek

Türkiye’de yargı bağımsızlığı olmadığını ve mahkemelerin siyasal iktidara bağlı olduklarını savunan Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan dabundan sonraki süreçte AİHM’in Türk Anayasa Mahkemesi’ni bir yargı yeri olarak kabul etmeyebileceğini belirtti. Kazan “AİHM’in AYM’ye götürülmemiş bir başvuruyu kabul etmesi demek, AYM’nin bir yargı yeri sayılmaması demek” ifadesini kullandı.