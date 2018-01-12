"Ağır Ceza AYM kararını uygulamazsa; hükümet, AİHM karşısındaki tüm kritik başvuruları kaybeder"

İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerinin “gerekçeli karar gelmedi” diye, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ı tahliye etmemesini değerlendiren İnsan Hakları Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, AYM’nin kararının uygulanmaması halinde hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önündeki tüm kritik başvuruları kaybedeceğini söyledi.

Alt mahkemelerin kararı uygulamaması halinde, AYM’nin etkin hukuk yolu olduğunu savunmanın da imkansız hale geleceğini kaydeden Altıparmak, Anayasa Mahkemesi kademesinin kalkacağını ve başvuruların doğrudan AİHM’e yapılacağını ifade etti. Altıparmak, kişisel Twitter hesabında yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

"Ağır Ceza AYM’nin kararını uygulamazsa ne olur diyorlar. Olacağı şu; bu karar uygulanmazsa AİHM önündeki tüm kritik tutukluluk başvurularını kaybeder hükümet. Dahası kararı uygulanmayan AYM’nin etkili hukuk yolu olduğunu savunmak imkansız hale gelir. AYM’ye gitmeden AİHM’e gidilir.”

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, perşembe günü tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmişti. Kararın ardından avukatlar, Şahin Alpay'ın tahliye edilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş ancak mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek tahliye talebini reddetmişti. Mehmet Altan'ın avukatlarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye talebi de, "Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM'nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı" gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

AYM, Ağır Ceza mahkemelerinin kararlarının ardından AYM’nin Twitter’daki resmi hesabından paylaşılan iki ayrı mesajda, “kararın basın metni ve tam metnine yüksek mahkemenin internet sitesinden ulaşılabileceği” vurgulanmıştı. AYM, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerinin kararları üzerine, Twitter’daki hesabından, yüksek mahkemenin internet sitesine yaklaşık üç saat önce konan kararın tam metni ile basın duyurusuna işaret etmişti.