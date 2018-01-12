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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: AYM, hukuku ihlal etmiştir, tespit ile yetinmelidir

"AYM karar verirken toplum vicdanını da gözetmelidir"

12 Ocak 2018 16:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği kararı ilişkin olarak açıklama yaptı. AYM'nin hukuku ihlal ettiğini öne süren Uçum, "AYM karar verirken toplum vicdanını da gözetmelidir. Mahkemelere talimat vermemelidir, tespitle yetinmelidir" dedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, tutuklu yazarlar Altan ve Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararın ardından avukatlar,  Şahin Alpay'ın tahliye edilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti. Mehmet Altan'ın avukatlarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye talebi de, "Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM'nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı" gerekçe gösterilerek reddedildi. 

AYM'nin kararına Twitter hesabından tepki gösteren Uçum, şu mesajları paylaştı:

“AYM; ‘yerinde yargılama’ sürerken mahkemelerin başvuru yolu tüketilmiş ara kararlarının denetimi ile kesinleşmiş yargı kararlarının denetimi arasında kesinlikle niteliksel ayrım yapmalıdır. Bu ayrımı yapmadan verdiği kararlar hukuken sorunludur.

AYM karar verirken toplum vicdanını da gözetmelidir. Alpay ve Altan kararları hem yargı mercileri arasında olan iç karışmazlık ilkesini ihlal etmiş hem de vicdani rahatsızlık oluşturmuştur. Ayrıca AYM, mahkemelere talimat vermemelidir, tespitle yetinmelidir.”

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