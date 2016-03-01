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AYM: 'İptal kararı' ile 'İhlal kararı'nın karıştırılmasından kaynaklanan yanlış değerlendirmeler yapılıyor

"Bireysel başvuru kararlarında gerekçe açıklanmayabilir"

01 Mart 2016 23:54

Anayasa Mahkemesi'nin, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği 'hak ihlali' kararına yönelik bugün bazı gazetelerde çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada "İptal kararları ile 'ihlal kararları'nın karıştırılmasından kaynaklanan yanlış değerlendirmeler yapılıyor" dendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da bu sabah, mahkemeye yöneltilen eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nin, bu gün bazı gazetelerde çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklaması şöyle: 

"1 Mart 2016 tarihinde bazı gazetelerde 'iptal kararları' ile 'ihlal kararları'nın karıştırılmasından kaynaklanan yanlış değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür. Anayasa’nın 153. maddesinin birinci fıkrasında 'İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz' hükmü yer almaktadır. Anılan kural, Anayasa Mahkemesinin iptal davası ve itiraz başvurusu sonucu vermiş olduğu 'iptal kararları' için geçerli olup bireysel başvuru sonucu vermiş olduğu 'ihlal kararları' yönünden herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Sayın Başkan’ın göreve gelmesinden hemen sonra iptal kararlarının gerekçesi yazılmadan açıklanmayacağı 20 Mart 2015 tarihli basın duyurusu ile kamuoyuyla paylaşılmış ve belirtilen tarihten bu yana Anayasa’nın anılan hükmüne titizlikle riayet edilmiştir.

 

Bireysel başvuru kararları

 

Öte yandan, Anayasa’nın diğer hükümlerinde ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da da gerekçesi yazılmaksızın bireysel başvuru kararlarının açıklanmasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Mahkememizin bugüne kadar ki uygulamaları da bu yönde olup tutuklulukla ilgili ihlal kararları gerekçesi yazılmadan kısa karar şeklinde mahkemesine gönderilmekte ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen bireysel başvurularla ilgili olarak basın açıklamaları yapılmaktadır."

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