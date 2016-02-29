Anayasa Mahkemesi parti yasağını görüşüyor



Nasyonal Demokrat Parti'nin yasaklanması için Eyalet Temsilciler Meclisi'nin (Bundesrat) iki yıl önce yaptığı başvuruyla ilgili değerlendirmeler tamamlanarak Anayasa Mahkemesi'nde ana dava süreci başlatılmıştı. Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi, NPD'nin anayasaya aykırı eylemlerinin bulunup bulunmadığına dair sözlü duruşmaları 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde yapacak.

2003 yılındaki ilk kapatma girişimi

2003 yılında NPD ile ilgili ilk kapatma girişimi parti yönetiminde istihbarat için çalışan bağlantı adamlarının bulunduğunun anlaşılması nedeniyle başarısız olmuştu. Anayasa Mahkemesi yargıçları tüm bağlantı adamlarının NPD yönetiminden çekilmesini bir kapatma davası için şart koşmuş, aksi takdirde kapatmaya gerekçe oluşturan kanıtların iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Dairesi tarafından uzaktan kontrol edilip edilmediğinin muallakta kalacağını açıklamıştı.

Eyalet temsilcilerinin Karlsruhe çıkarması

Federal hükümet ve federal meclis başvuruya katılmamıştı. Eyalet yönetimlerinin temsilcilerinin Karlsruhe'ki ilk duruşmaya kalabalık bir şekilde katılarak gövde gösterisi yapmaları bekleniyor. Duruşmada hazır bulunması beklenen isimler arasında, halen Bundesrat başkanlığını yürüten, Saksonya eyaleti başbakanı Stanislaw Tillich (CDU), Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başbakanı Hannelore Kraft (SPD) ve Baden-Württemberg eyaleti başbakanı Winfried Kretschmann (Yeşiller) ve çok sayıda eyalet içişleri bakanı bulunuyor.

Adalet Bakanı Maas'ın açıklaması

Adalet Bakanı Heiko Maas, NPD'nin yasaklanması girişimine temkinli yaklaştı. Maas, "Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar ne olursa olsun aşırı sağ Almanya için bir tehdit kalmaya devam edecektir" dedi.

Almanya'da şimdiye kadar iki siyasi parti kapatıldı: 1952 yılında nasyonal sosyalist karakterdeki Sosyalist Reich Partisi ve 1956'da Almanya Komünist Partisi. Kapatılması istenen NPD'nin yaklaşık 5 bin 200 kayıtlı üyesi bulunuyor.