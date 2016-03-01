Adalet Bakanı: AYM'nin Dündar ve Gül için verdiği kararın yasayı ve anayasayı ihlal ettiği açıktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün özgürlüklerine kavuşmalarına yol açan "hak ihlali" kararını eleştirerek, “AYM’nin verdiği kararın yasayı ve anayasayı ihlal ettiği açıktır” dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Can Dündar ve Erdem Gül’ün serbest bırakılmasına ilişkin, “Bu karara saygı duymuyorum ve tanımıyorum” demesini de savunarak “Cumhurbaşkanı’nın AYM’nin verdiği kararı eleştirmesi demokratik bir haktır” diye konuştu.

Al Jazeera’nin haberine göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir gazetecinin, "CHP, Cumhurbaşkanı'nın AYM'nin verdiği kararla ilgili sözlerini geri alması halinde masaya döneceğini ifade etti. Ne diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun AYM'yi veya kararlarını eleştirmesi nasıl bir demokratik haksa, Sayın Cumhurbaşkanı da AYM'nin verdiği kararları eleştirmesi o kadar doğrudur, o kadar demokratik haktır. Bundan Sayın Kılıçdaroğlu niye alınganlık gösteriyor, onu anlamak mümkün değil. Yargıyla, yargı görevi yapanlarla, yargı kararlarıyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri kayıtlardadır. Her gün söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa ve yasa ihlâli olduğu açık olan bir karar hakkında Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu insan hakları sözleşmelerine göre hareket etmesi gereken mahkemenin Anayasa ihlâli yaptığına inandığını ve o nedenle böyle bir açıklama yaptığını zaten ifade etti. Yani, bunu herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemesi kadar doğal bir şey olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tepki göstermesini doğru bulmuyorum."

"Başkalarının uymakla zorunlu olduğu bir karar değil"

Bozdağ, "AYM'nin verdiği kararı, açık bir Anayasa ihlâli olarak mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine ise, konuyla ilgili bir açıklama yapacağını ifade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Uymuyorum' demesini nasıl okumak lâzım?" sorusuna Bozdağ, "Bu karar Sayın Cumhurbaşkanımıza uygulanacak bir karar mı? Bu karar bireysel bir karar. Sadece başvuranları ilgilendiren bir karardır. Kamuoyunda başkalarının uymakla zorunlu olduğu bir karar değildir" karşılığını verdi.

Anayasa Mahkemesi, 92 gün tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, "kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlâl edildiğine" karar vermiş, kararın ardından iki gazeteci Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan çekilen CHP'den, TBMM Başkanı'nın "Anayasa çalışmalarına devam" çağrısına pazartesi günü olumsuz yanıt gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AYM'nin kararına saygı duymuyorum" sözlerini hatırlatarak, "Saray ile aynı masada oturmamız mümkün değil" demişti.