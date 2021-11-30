AYM'den 'ortak velayet' kararı: Aile hayatına saygı hakkının ihlali

Antalya'da yaşayan Hilal Erdaş, 2014 yılında E.E.’den boşandı. Antalya 4. Aile Mahkemesi, Erdaş ile E.E.'nin anlaşmalı boşanmasının ardından çocuğun velayetinin babasına bırakılmasına hükmetti.
Erdaş, velayetin değiştirilmesi talebiyle 6. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Dava sürecinde sosyal inceleme raporu hazırlandı. Rapor ebeveyn ve çocukla görüşme yapılarak düzenlendi. Raporda çocuğun Erdaş'ın yanında uzun süre kaldığı ifade edilerek, velayetin Erdaş'a verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirildi. Mahkeme velayetin Erdaş'a verilmesine hükmetti.
Annenin başvurusunu değerlendirdi
Baba E.E. ise kararı istinafta temyiz etti. Başvuruyu görüşen Antalya 2. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) "müşterek velayete" ve çocuğun babasının yanında kalmasına karar verdi. Anne Erdaş istinafın bu kararını AYM'ye taşıyarak, müşterek çocuğun velayetinin ebeveyn tarafından ortak kullanımına karar verilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini savundu.
AYM, 6 Ekim 2021 tarihinde Erdaş'ın başvurusunu görüştü. AYM Birinci Bölüm Erdaş'ın başvurusuna ilişkin aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verirken, AYM Birinci Bölüm Başkanı Hasan Tahsin Gökcan karara şerh koydu.