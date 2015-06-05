AYM: Bekir Coşkun'un 'möölletvekili' yazısı ifade özgürlüğü

Anayasa Mahkemesi (AYM) gazeteci-yazar Bekir Coşkun ve eski BDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Ali Aydın’ın mahkûmiyet kararlarını, “ifade özgürlüğünün ihlali” olarak değerlendirerek bozdu. Coşkuni Cumhuriyet’teki “Boyalı Merdivenler” başlıklı yazısındaki “mööletvekili” ifadesi nedeniyle 1 yıl 2 ay 17 gün hapse mahkum edilmişti.

AYM, yerel mahkemenin kararları ile anayasanın 26. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararı, oybirliği ile alınırken, Coşkun ve Aydın’a, devletin manevi tazminat ödemesi de kararlaştırıldı. İfade özgürlüğünün ihlalinin bir hukuk devletinde düşünülemeyeceğine hükmeden AYM, AİHM kararlarına da atıf yaptı. Eleştirinin incitici olabileceğine dikkat çekilen kararda, “Mahkumiyet kararı, basın ve ifade hürriyetine yapılan bir müdahale olarak kabul edilmek durumundadır” denildi.

Coşkun Cumhuriyet’teki “Boyalı Merdivenler” başlıklı yazısı nedeniyle 1 yıl 2 ay 17 gün, Aydın ise “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” ve “terör örgütünün propagandasını yapma” suçlarından 8 yıl 4 ay hapse mahkûm edilmişti.

Bekir Coşkun ne yazmıştı?

Bekir Coşkun’un Cumhuriyet gazetesinin 17 Kasım 2013 tarihli nüshasında, “Boyalı Merdivenler” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Merdivenim boyalı…

Kırmızı…

Mavi…

Sarı…

*

Aslında ayakları boyayacaksın…

Nereye gitsen renk…

*

Belki de çatışma noktası buydu:

Renklilik ile renksizliğin kavgası…

*

Dans; pembedir mesela…

Rakı; beyaz…

Aşk; kırmızı…

Ağaç; yeşil…

Dere; mavi…

Sarı lacivertliler, sarı kırmızılılar, siyah beyazlılar…

Dev posterini asmışlardı duvara aslanımızın; gözleri mavi, saçları altın sarısı…

*

Hâlâ “Oyları yüzde 44” diyorlar…

Bunca kıyamet, bunca olay, bunca skandal, bunca kepazelik, bunca rezillik…

Yani sadece yüzde 6’sı mı anladı, Türkiye’nin başına geleni?..

Renkli televizyona bakıyor oysa…

Renk körü müsün mübarek…

*

Savaş; siyahtır…

Barış; kar beyazı…

Cumhuriyet; beyaz kırmızı…

Laiklik dediğimiz şeydir; gökkuşağı…

*

Sevmiyorlar renkleri…

Milletvekili koltukları turuncu olduğu için, oturanların asabileştiğine ve bu yüzden çok kavga ettiklerine karar verdiler…

Kırmızıyı görünce saldırıyor demek…

Möölletvekili…

*

Boyayın…

Alın fırçaları…

Kaldırım, yol, duvar, taş, yer, gök…

Nereyi isterseniz boyayın…

*

Softanın kuşağı değil bu…

Gökkuşağı…

Beyaz…

Kırmızı…

Mavi…

Sarı…