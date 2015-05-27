Başbakan’dan Bekir Coşkun’a: Halka bidon kafalı diyen, milletle savaşan adam HDP’ye oy istiyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde “HDP gerçeği” başlıklı yazısında, “HDP‘ye oy verecekseniz üzülmeyin… AKP‘den kurtulmak için bizi buraya getirenler utansın” diyen Bekir Coşkun’a tepki göstererek, “AK Parti kazandı diye, halka bidon kafalı diyen bir adam vardı ya, göbeğini kaşıyan adam vardı ya, Şimdi oyları HDP'ye oy istiyor. Milletle savaşan kim varsa HDP’ye oy istiyor” dedi.

Batman’da halka seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

27 Mayıs'la kalmadı, Doğu'da Güneydoğu'da bütün fetihlerin fethini gerçekleştireceğiz. Barışta, çözümde, milli birlikte bize emanettir. Kimler ne kumpaslar kurarlarsa kursunlar, çözüm süreci en öncelikli hedefimizdir. Şiddeti, terörü getirmek isteyenlere inadına barış, inadına kardeşlik diyeceğiz.

12 Eylül, Diyarbakır'da Mamak’ta, Metris’te işkencelere muhatap kılındı bu halk. Her türlü işkence sürerken biz son verdik. Siyasi ve propagandaları biz kaldırdık.

‘Tek amaçları AK Parti’yi durdurmak’

Biz milletimize bağlıyız, onlar biz dediğinde belli bir kesimi kastederler ama biz 78 milyonu bağrımıza basarız. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı beraber duracak mıyız? Bütün bu darbelere karşı olduğunu söyleyen HDP çıktı meydanlara neler söylüyor? AK Parti'nin önünü kesmek için uğraşıyorlar. Fransa Komünist Partisi'de HDP'ye destek verdi, onlara anca marjinal partiler destek verir.

Türkiye'de birçok kesimde öyle bir koalisyon oluşturmaya çalışıyorlar ki, tek amaçları AK Parti'yi durdurmak. Biz her dilden konuşuyoruz, dilimiz konuşmasa da, yüreğimiz konuşur.

AK Parti kazandı diye, halka bidon kafalı diyen bir adam vardı ya, göbeğini kaşıyan adam vardı ya, Şimdi oyları HDP'ye oy istiyor. Milletle savaşan kim varsa HDP’ye oy istiyor.

Bekir Coşkun ne demişti?

Bekir Coşkun'un Davutoğlu'nun eleştirdiği, Sözcü gazetesinin 24 Mayıs 2015 tarihli nüshasında yayımlanan "HDP gerçeği" başlıklı yazısı şöyle:

İnsanlarda bir sancı var…

“Neren ağrıyor?” desem…

Kıvranıyor, içinde bir ateş, ama söylemekten çekiniyor canımın içi… Söz uzayınca, AKP’den kurtulmak için, sıkılarak soruyor:

“HDP’ye oy versem?…..”

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Bir:

HDP zaten Meclis’te…

Seçim, HDP‘yi Meclis’e sokmayacak, atarsa Meclis’ten atacak…

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İki:

Terör örgütü ile ilişkisi dersen, onları İmralı’ya gönderen tekneyi veren AKP yönetimindeki devlet… Oslo görüşmeleri, açılım, süreç… Öcalan ile anayasa yapmaya kalkmaktan, terör örgütü ile koklaşmaya kadar…

İktidar utanmadı da…

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Üç:

HDP barajı aşarsa bu bölücü Kürt oyları ile değil, barış içinde bir arada yaşamak isteyen Türk ve Kürt oylarının sonucudur…

Bunu herkes bilir…

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Dört:

Gönlümüzde; yürekli demokrat yurtseverlerin bir araya geldikleri Vatan Partisi’nin barajı aşması var… Ama bu yazı, tüm anketlerde yer alan, barajı aşma olasılığı olan Meclis’teki dört partiye göre yazıldı…

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Beş:

Tüm yoklama şirketlerinin analizlerine göre; HDP barajı aşamazsa, AKP tek başına iktidardır… Anayasayı değiştirmek ve “başkanlık” sistemini getirmek için önünde engel kalmıyor…

Ama HDP barajı aşarsa, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi parmağında oynattığı dönem kapanır…

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Altı:

Nasıl ki başlarda AKP ye oy verip de söylemeyen bir “utangaç seçmen” kitlesi vardı, şimdi HDP için “Utangaç seçmen” söz konusu…

Bu yazıyı eleştirecek olanların dahi içinde “HDP’nin barajı geçmesi dileği” vardır, itiraf edin…

İşte bu HDP gerçeğidir…

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Yedi:

Demek istediğim:

HDP‘ye oy verecekseniz üzülmeyin…

AKP‘den kurtulmak için bizi buraya getirenler utansın…

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Sekiz:

Benim oyumu soracak olursanız, babamdan gelir o:

Oyum CHP’yedir…