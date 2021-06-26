AYM, 7 yıl sonra Madımak katliamı başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) 28 yıl önce, 35 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Madımak katliamına ilişkin “yargısal sürecin etkisiz olduğu” iddiasıyla 2014 yılında yapılan başvuruyu yaklaşık 7 yıl sonra, 29 Haziran Salı günü görüşecek. Katliamda hayatını kaybedenlerin avukatı eski CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan “Olumlu bir karar çıkmasını, AYM’nin bu ihlalleri görmesini bekliyoruz” dedi.

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Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, 35 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Madımak katliamına ilişkin AYM, 2014 yılında “yargısal sürecin etkisiz olduğu” iddiasıyla yapılan başvuru, 29 Haziran Salı günü görüşülecek.

Ailelerin avukatlarından eski CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, yaşam hakkının, adil yargılanma hakkının ve makul sürede yargılama haklarının ihlali ile ilgili başvurduklarını belirterek, “Olumlu bir karar çıkmasını, AYM’nin bu ihlalleri görmesini bekliyoruz” dedi.

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ANKA’nın haberine göre, Sarıhan bu başvuruda tazminat talebinde bulunduklarını söyleyerek, “Adalet bu davada hiçbir biçimde yerini bulmuş olmayacak. Mesele tazminat meselesi değil. Mesele, bu katliamı önleyici tedbirlerin alınmasıydı. 35 insan yaşamını yitirdi. Gerekli soruşturmanın yapılmaması ve arkalarındaki örgütlerin ele geçirilmemesi yeni katliamların nedeni oldu. Hukuki taleplerimizi sunuyoruz ama esasa ilişkin bir neticeyi değiştirmeyecek. Bu da bir tatmin konusu olamayacak” dedi.