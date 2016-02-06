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Aylin Nazlıaka o ismi PM'de açıklayacak mı?

CHP PM'si, Nazlıaka'nın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi talebini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak

06 Şubat 2016 16:29

CHP Parti Meclisi (PM), partili bir milletvekilinin Meclis'teki odasından Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia eden Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ‘tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle’ disipline sevk edilmesi talebini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak. Kulis bilgilerine göre Nazlıaka, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bildirdiği bu kişiyi yarın PM üyelerine de açıklayacak.

Çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, ‘CHP'li bir milletvekilinin, Meclis'teki odasından Atatürk fotoğrafını indirdiği’ iddiaları ele alınmıştı.

Kurulan komisyonun hazırladığı raporu inceleyen MYK üyeleri, oy birliğiyle, Nazlıaka'nın tedbirli olarak kesin ihracı istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesi konusunda PM'ye talepte bulunulması kararı verdi.

Tartışmaların, partiye zarar verebileceğini düşünen CHP yönetimi, disipline sevki değerlendirmek üzere PM'nin, yarın olağanüstü toplanmasını kararlaştırmıştı.

Parti genel merkezinde yarın saat 10.00'da toplanacak PM, kendisi de Parti Meclisi üyesi olan Nazlıaka'nın disipline sevkini görüşecek. CHP tüzüğüne göre, PM üyelerinin disipline sevki için yine PM kararı gerekiyor.

 

Nazlıaka PM’de o kişiyi açıklayacak mı?

 

Türktime.com’dan Ersin Tokgöz’ün haberine göre; CHP Genel Merkezi’nden sızan kulis bilgilerine göre Aylin Nazlıaka, bazı Parti Meclisi üyelerini arayarak, “Benim Atatürkçü olduğumu biliyorsunuz. Benim hukukumu koruyun” diye sitem etti. O Parti Meclisi üyeleri de “Aylin Hanım size güvenmek istiyoruz fakat bu işin aslı astarı nedir bilmiyoruz. Bu konuda bize aydınlatıcı bilgiler vermeniz gerekir” yanıtı verdi. Bunun üzerine Aylin Nazlıaka’nın şöyle konuştuğu ifade edildi:

“Ben bu ismi, gereğini yapacağını düşündüğüm için Genel Başkanı’ma arz ettim. Pazar günü tüm Parti Meclisi üyeleri önünde Kemal Bey’e bu ismi söylediğimi açıklayacağım. Ve Kemal Bey’e de ‘Ya siz bu ismi burada açıklayın ya da ben hem burada Parti Meclisi üyelerine hem de medyaya açıklayacağım’ diyeceğim. Ben masumum. Masum bir insanın siyasi katline nasıl müsaade edersiniz diye soracağım. Suçlu, başka bir CHP milletvekilli.”

 

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