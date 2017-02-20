Aylin Nazlıaka, Filinta ve Payitaht dizileriyle ilgili Meclis'e soru önergesi verdi

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, TRT’de yayına girecek olan Payitaht dizisini Meclis gündemine taşıdı. TRT’nin Filinta ve Payitaht dizilerini Es Yapım’a yaptırdığını söyleyen Nazlıaka, Es Yapım ortaklarından Serdar Esenkal ile Bilal Erdoğan’ın daha önceki iş ortaklığını da hatırlatarak, "Filinta ve Payitaht gibi dizilerinin aynı firmaya yaptırılıyor olması bir tesadüf müdür? Yoksa bu büyük projeksiyonların bu şirkete verilmesinde geçmişte Bilal Erdoğan’la iş ortaklığı bulunması ile bağlantısı mı vardır?" diye sordu.

Nazlıaka’nın Başbakan Yardımcı Numan Kurtulmuş’un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan "Payitaht Abdülhamid" dizisinin, Şubat ayında TRT’de yayınlanacağı duyurulmuştu. Çekimlerinin; İstanbul'da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit'te yapılacağı açıklanan dizi için 2014'te kurulan ES Film'le anlaşıldığı açıklanmıştı.

Hatırlanacağı üzere bir başka yüksek bütçeli TRT dizisi olan "Filinta" da aynı şirket tarafından çekilmişti. TRT’nin 56 bölüm yayınlanan, Filinta dizisi için Es Yapım’a toplamda 57.150.000 TL ödeme yapması kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

2014 yılında kurulan Es Filmi’n ortakları olan Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin bağlantıları ise dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Es Film’in ortağı Yusuf Esenkal ile Bilal Erdoğan’ın iş ortaklığı ortaya çıkmıştı.

- TRT tarafından ES Film’e yaptırılacağı açıklanan “Payitaht” dizisi için ayrılan bütçe nedir?

- Dizinin yayınlanacağı gün ve saat için TRT tarafından dizi maliyetini karşılamak için yapılan reklam anlaşmasının miktarı nedir?

- Filinta ve Payitaht gibi dizilerinin aynı firmaya yaptırılıyor olması bir tesadüf müdür? Yoksa bu büyük projeksiyonların bu şirketin verilmesinde geçmişte Bilal Erdoğan’la iş ortaklığı bulunması ile bağlantısı mı vardır?

- Söz konusu dizinin bu firmaya verildiği komisyonda kimler bulunmaktadır? Unvanları nedir?