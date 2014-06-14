Aylin Kotil'in soyadı zaferi

Kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvuran Aylin Kotil Yıldırımer davayı kazandı.

Siyasetçi Aylin Kotil 2012 yılında kendinden 9 yaş küçük Çağlar Yıldırımer ile nikah masasına oturmuştu. Anayasa gereği evlendiği eşinin soyadını da alan Aylin Kotil, geçtiğimiz Şubat ayında sadece kızlık soyadını kullanmak için dava açtı.

Aylin Kotil Yıldırımer, avukatı Fatma Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde 17 yıldır Aylin Kotil Anaokulları’nın işletmecisi olduğunu belirterek "2005-2010 yılları arasında Aylin Kotil adı ile Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptım özellikle son 1 yıldır aktivist ve siyasetçi kimliğim ile de toplumda yine Aylin Kotil adı ile tanındım" dedi.

Gülçin Acar'ın Vatan'daki haberine göre, kamuoyunda yine bu isimle tanındığını ifade eden Kotil, gerek yakın çevresi gerekse kamuoyunda bilinip tanınır olduğu ve "Aylin Kotil" isminin kişiliğinin vazgeçilmez, devredilmez ve kendisine sıkı sıkıya bağlı bir kişilik hakkı olduğunu beyan ederek evlilik öncesi soyadını tek başına kullanmasına izin verilmesini talep etti.

Geçtiğimiz gün İstanbul 7. Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşma da mahkeme, Aylin Kotil Yıldırımer’in yalnızca evlenmeden önceki soyadı olan Kotil soyadını kullanmasına karar verdi. Kotil bir ay içerisinde yeni nüfus kağıdına kavuşacak.

Aylin Kotil, daha önce mahkemeye başvurup kızlık soyadına kavuşan avukat Sevim Akat’ın açtığı davayı emsal gösterdi.