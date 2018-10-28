Aylin Aslım'dan Hürriyet'e tepki: İyi uydurmuşsunuz

Ünlü müzisyen Aylin Aslım, Hürriyet gazetesinin kendi hakkında yaptığı bir habere tepki gösterirken “İyi uydurmuşsunuz” dedi.

Hürriyet gazetesi, Aslım’ın bir kavgaya karıştığını ve bir kadının kafasında şişe kırdığını öne süren bir haber yayınladı. "Aylin Aslım’a mahkeme yolu göründü” denilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Aylin Aslım hakkında suç duyurusu yapıldı. Kaş’a yerleşen ünlü rockçı 10 gün önce Kaş’taki bir barda kavga ettiği kadının kafasında şişe kırınca olay mahkemeye taşındı. Kavga, mekandakilerin müdahalesiyle sona erdi. Hastanede tedavi edilen ve 1 gün müşahede altında tutulan kişi de Antalya’da savcılığa suç duyurusunda bulunarak Aslım’a dava açtı. Şarkıcının ifade vermek için önümüzdeki günlerde savcılığa gideceği konuşuluyor.”

Aslım da haberin uydurma olduğunu söyleyerek Hürriyet’e tepki gösterdi.

Aslım, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Rüyada şişe kırmanın anlamına baktım, bulamadım. Fakat kabul edelim, iyi uydurmuşsunuz. Hayırlı işler Kaş’tan bol güneşler!"