Aylin Aslım'dan Işın Karaca'ya Gülşen tepkisi: Öyle mi vizyonsuz!

Şarkıcı Aylin Aslım, son dönemde konserlerinde giydiği kıyafetlerle sık sık eleştirilerin hedefi olan Gülşen'i eleştiren Işın Karaca'ya "Öyle mi vizyonsuz!" diyerek tepki gösterdi.

Şarkıcı Işın Karaca, sahne kıyafetleri nedeniyle bir kesim tarafından hedef gösterilen Gülşen hakkında eleştirilerde bulundu. Geçen hafta, meslektaşı Gülşen'in tercih ettiği sahne kostümü için "Bu kadarı fazla" diyen Karaca, yeni yaptığı açıklamada ise "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Işın Karaca'nın açıklamalarına tepki gösteren şarkıcı Aylin Aslım, "İnsan ne kadar işsiz kalırsa kalsın, bu kadar işsiz olmamalı. Bu ülkede şu an çocuğun için endişe ettiğin konu Gülşen, öyle mi vizyonsuz?" dedi.

TIKLAYIN - Işın Karaca'dan Gülşen açıklaması Bu ülkeye göre hareket etmelidir