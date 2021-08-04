Aylardır görülen en kötü Covid-19 dalgasıyla savaşan Çin, ulaşım yollarını kapattı

Çin'de, aylardır görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dalgasının ortasında, seyahat kısıtlamaları önemli ölçüde sıkılaştırıldı.

31 ilin 17'sinde vaka tespit edilen son dalgada başkent Pekin ve salgının başlangıç noktası Vuhan da dahil olmak üzere 25 şehirde 400'den fazla kişi enfekte oldu.

Yerel yönetimler, bulaşıcı Delta varyantının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla bölge sakinlerine gerekmedikçe bölgelerinden ayrılmamalarını ve ülke genelinde yüksek riskli bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.

Devletin haber ajansı Şinhua'ya göre, Pekin 13 demiryolu hattını askıya aldı ve 23 istasyondan uzun mesafe bilet satışlarını durdurdu. Yangzhou, Vuhan ve selin vurduğu Zhengzhou'da, şehir çapında testler başlattı. Zhengzhou'dan insanların ayrılabilmesi için negatif test sonucu göstermesi şart koşuldu.

Çin'in bulaşıcı hastalıklar uzmanı Zhong Nanşan, Delta hastalarının çoğunun hafif semptomlar gösterdiğini ve Çin aşılarının varyantın şiddetini azaltmada etkili olduğunu iddia etti.

Bununla birlikte, Delta varyantının, vaka sayısını hızla artırdığı tespit edildi. Nanjing ve Lukou havaalanı personellerinin enfekte olmasının ardından Delta salgını Çin'e yayılmaya başladı.