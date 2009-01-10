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Aylar sonra ilk kez

Oktay Kaynarca ile bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Özgü Namal, aylardan sonra ilk kez beraber görüntülendi.

10 Ocak 2009 02:00

Oktay Kaynarca ile bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Özgü Namal, aylardan sonra ilk kez beraber görüntülendi.

"Adanalı" dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Özgü Namal, aylardan sonra ilk kez beraber görüntülendi.
Çift, önceki akşam Adanalı bir arkadaşlarının Longtable'daki doğum günü partisine katıldı. Adanalı olan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bulunduğu partide geç saatlere kadar eğlenen Kaynarca ile Namal, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.

Özgü Namal fotoğrafları - FOTOGALERİ

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