Aylan'ın dev grafitisi tahrip edip üzerine "Sınırlar hayat kurtarır" yazdılar!

Üç yaşındaki Suriyeli Aydan Kürdi, ailesiyle Türkiye'den tekne ile Yunanistan'a geçmeye çalışırken annesi ve erkek kardeşi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Küçük Aylan'ın Bodrum'da kıyaya vuran cansız bedeni ise tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

Aylan'ın bu son fotoğrafı da Almanya'nın Frankfurt am Main kentinde Oğuz Şen ve Justus Becker adlı sanatçılar tarafından duvar resmi olarak çizilmişti.

120 metrakarelik bir duvara çizilen bu dev grafiti aşırı sağcı olduğu tahmin edilen kişiler tarafından tahrip edildi. Polisten yapılan açıklamada, grafiti üzerine kalın beyaz çizgiler çeken kişilerin “Sınırlar hayat kurtarır” diye yazdığı belirtildi.

Tahribatın aşırı sağcılar tarafından verildiği üzerinde duruluyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Kafalar aydınlansın diye"

Duvar resmini yapan iki sanatçı Avrupa'ya yasal yollardan geçiş imkanlarının sağlanması amacıyla bu resmi çizdiklerini söylemişlerdi.

DW Türkçe ile söyleşisinde "Kafalar aydınlansın diye bu duvar resmini yaptık" diyen Oğuz Şen, Avrupa Merkez Bankası’nın karşısındaki bu duvarı seçmelerinin de bir tesadüf olmadığını, mülteciler kapsamında ölüm ve para konularını işleyerek

kamuoyunu daha duyarlı hale getirmeye çalıştıklarını ifade etmişti.