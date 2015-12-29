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Yaşam
Deutsche Welle

Aylan'ın ailesi Kanada'ya ulaştı

Sahile vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla mülteci krizinin simgesi haline gelen Aylan bebeğin yakınları Kanada'ya ulaştı.

29 Aralık 2015 12:05


3 yaşında hayata gözlerini yuman Aylan'ın amcası Muhammed Kurdi ve ailesi Vancouver kentine ulaştı. Kanada'ya eşi ve 5 çocuğuyla ulaşan Muhammed Kurdi Vancouver Havaalanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.

Tima Kurdi: 'Umutlar tükenmedi'

Tima Kurdi, Başbakan Justin Trudeau ve Kanada halkına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Tima Kurdi, "Kapıların açılması umudun tükenmediğini gösteriyor" dedi.

Aylan'ın cesedi eylül ayında Bodrum'da sahile vurmuştu. Aylan ile birlikte annesi Rihan ve dört yaşındaki abisi Galib de hayatını kaybetmişti. Aylan, görüntülerin basına yansımasının ardından sığınmacı krizinin sembolü haline gelmişti.

Babası Abdullah'ın çağrısı

Aylan'ın babası Abdullah Kurdi, olaydan sonra Kanada'ya göçmekten vazgeçmiş, Irak'a yerleşmişti. Abdullah Kurdi, Noel vesilesiyle İngiliz Chanel 4 kanalında yayınlanan video mesajında, "Tüm dünyanın kapılarını Suriyelilere açmasını diliyorum" demişti.

Suriyeli sığınmacıların kabul edilmesi çağrısında bulunan Abdullah Kurdi, "Biri bir insanın yüzüne kapıyı çarparsa bu çok zor. Bir kapı açılırsa insan kendini artık aşağılanmış hissetmez" ifadelerini kullanmıştı.

İsveçli bakanı ağlattı

Aylan'ın ölümü Avrupa'da da yankı bulmuştu. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström İsveç'in devlet televizyonu SVT'de katıldığı bir programda Aylan Kurdi hakkında bir haberin yayınlanması ve haberde söz konusu fotoğraflara yer verilmesi üzerine ağlamıştı.

Aylan Kurdi, 5 yaşındaki ağabeyi ve annesi ile birlikte 4 Eylül'de memleketleri Kobani'de toprağa verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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