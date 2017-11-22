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Kültür-Sanat

'Ayla' filminin Gaziantep galası yapıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE'nin Oscar'da ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde aday gösterdiği 'Ayla' filminin galası Gaziantep’te yapıldı

22 Kasım 2017 03:48

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE\'nin Oscar\'da ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde aday gösterdiği \'Ayla\' filminin galası Gaziantep’te yapıldı.
Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya; filmin yönetmeni Can Ulkay, \'Ayla\' filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim ile oyuncular İlber Gürtunca, Meral Çetinkaya ve Kim Seol katıldı. Oyuncu Kim Seol, “Ben daha önce çekimler için Türkiye’ye gelmiştim. Buraya her geldiğimde memleketime gelmiş gibi hissediyorum\" dedi.
Eunja Kim ise, \"Bu film beni çocukluğuma götürüyor. Filmi bu kadar çok kişinin izlemeye gelmiş olması beni çok mutlu etti. Kore ve Türkiye birbirine çok yardım etmiş ve birbiri ile çok iyi ilişkileri olan ülkeler. Umarım bu ilişkiler çok daha iyi yerlere gelir“ diye konuştu.
Filmin yönetmeni Can Ulkay da, \"Gaziantep bizim için çok önemli. Biz bu filmi bütün Türkiye’de ve bütün dünyada göstereceğiz inşallah. Filme izlendiği her yerde çok güzel tepkiler var” diye konuştu.
Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film ekibi, vatandaşlarla birlikte filmi izledi.
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