'Ayla' filminin Anadolu galası Tokat'ta yapıldı

Fatih YILMAZ/ ZİLE (Tokat), (DHA) - TÜRKİYE\'nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşı\'nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan \'Ayla\' filmi, yapımcısı Mustafa Uslu\'nun memleketi Tokat\'ın Zile ilçesinde düzenlenen Anadolu Galasında izleyiciler ile buluştu.

\'Yabancı dilde en iyi film\' dalında Oscar adayı Ayla filmi için yapımcısı Mustafa Uslu\'nun memleketi Tokat\'ın Zile ilçesinde gala düzenlendi. Galaya Uslu\'nun yanı sıra filmin yönetmeni Can Ulkay, başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu, Toygan Avanoğlu, Sinem Uslu ve İlber Gürtanca da geldi. Nene Hatun Sinema Salonu\'nda düzenlen galaya Tokat Valisi Ömer Toraman, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ve sinemaseverler katıldı.

BAVUL İZLEYİCİLERE GÖSTERİLDİ

Filmin gösterimi sona erdiğinde sinemaseverler yönetmen ve oyuncu kadrosunu uzun süre alkışladı. Mustafa Uslu ve oyuncular sahne çıkarak, filmde konu olan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin Ayla\'yı bavula koyarak kaçırmaya çalıştığı bavulu izleyenlere gösterdi.

\'BUGÜN ANNEM İÇİN BURADAYIM\'

Yapımcı Mustafa Uslu, \"Burası gerçekten Türkiye\'nin en güzel ilçesi. Söyleyecek kelimler bulamıyorum. 30 yıl önce ben arkanızdaki salonda annem Melek Usli ile beraber oturuyorduk. Kadir İnanır\'ın, Cüneyt Arkın\'ın filmlerini izlerdim. Ve annem rahmetli hep benim bir sinemacı olmamı isterdi. Bugün annem için buradayım. Annemi yad etmek için buradayım. Eminim şu anda annem bizi görüyordur. Şu an çok huzurluyum ve mutluyum. Bir hedefime daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum\" dedi.

Filmde Astsubay Süleyman Dilbirliği\'ni canlandıran oyuncu İsmail Hacıoğlu da, Zile\'de filmi izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hacıoğlu, filmin ilk haftasında gişede liste başı olduğunu ifade ederek, “Böyle de devam eder, bizim beklentimiz daha fazlası. Filmde kocaman yürekli bir adamı oynamak bana nasip oldu\" diye konuştu.

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