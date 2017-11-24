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Kültür-Sanat

Ayla filmin galasına yoğun ilgi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'Ayla' filminin galasında oyuncular, yoğun ilgi gördü

24 Kasım 2017 23:57

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de düzenlenen \'Ayla\' filminin galasında oyuncular, yoğun ilgi gördü.
Ayla filminin Eskişehir galası, bu akşam Özdilek Alışveriş Merkezi\'nde yapıldı. Galaya, filmin yönetmeni Can Ulkay ile oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Meral Çetinkaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ali Barkın katıldı. Türkiye ve Güney Kore arasındaki dostluğu anlatan Türkiye\'nin Oscar adayı filmin galasına sinemaseverler de yoğun ilgi gösterdi.
Galada konuşan yönetmen Can Ulkay, filmin yönetmeni olmasına karşın, en az kendisinin tanındığını belirtti. Ulkay, \"bugün özel bir gün. Aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu nedenle tüm öğretmenlerin günlerini kutluyorum. Bugün aynı zamanda filmin çekimlerinin başladığı gün. Bugüne kadar geldik\" dedi.
Oyunculardan Meral Çetinkaya da Eskişehir\'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, \"Bu film sevgiyi anlatıyor. Savaşlar bir zaman bitecektir mutlaka. Sizler ve çocuklarınız savaşa karşı olarak yetişeceksiniz. Sizleri çok seviyoruz\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yönetmen Can Ulkay ile oyuncular, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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