Ayla Erduran konser sırasında bayıldı

Topkapı Saray Konserleri’nin ikincisi, Türkiye’nin en tanınmış keman sanatçılarından Ayla Erduran’ın fenalaşıp sahneyi sedyeyle terk etmesi üzerine buruk bitti.



Geçen ayki İdil Biret konseri sırasında Alperen Ocakları’ndan bir grubun düzenlediği protesto epey tartışılmıştı. Vakit gazetesinin hedef gösteren yayınlarına devam etmesi üzerine ikinci konser de gerilimli bir sürecin ardından başladı. Topkapı Sarayı’nın etrafında geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Yüzlerce metreden itibaren izleyiciler polis kontrolünden geçerek konser alanına alındılar. Girişte, isteyenlerin alkollü içki alabildikleri bir büfe kurulmuştu. Gecenin DJ’liğini bizzat organizatör Hakan Erdoğan üstlenmişti ve içinde Zeki Müren şarkılarının da olduğu müzikler çaldı. Aralarında yabancı basın mensuplarının da olduğu çok sayıda gazetecinin izlediği konser böylece olaysız, sakin bir ortamda başladı.



Şef Cem Mansur yönetimindeki Ulusal Gençlik Orkestrası’nın birkaç eser seslendirmesinin ardından solist Ayla Erduran sahneye çıktı. Sahnedeki karizmatik varlığıyla birlikte Ayla Erduran’ın ağır hareketleri de dikkat çekiyordu. Konserin başlamasından yaklaşık yarım saat kadar sonra Erduran’ın yere düştüğü görüldü. Erduran’ın düşmesinin arardından Cem Mansur, eğilip Erduran’ın kulağına “Ayla Hanım ara verelim isterseniz” dediyse de Ayla Erduran, “Anlamıyorum,” diye cevapladı ve ayağa kalktı. Erduran kemanını alıp çalmaya devam etti. Ancak çok kısa bir süre sonra tekrar yere yığıldı. Bunun üzerine tüm seyirciler ayağa kalkıp Ayla Erduna’a destek vermek üzere sanatçıyı alkışlamaya başladılar.



‘Lütfen çalmasına izin vermeyin’Seyircilerin arasından koşan bir hekim Erduran’a ilk müdahaleyi yaptı. Erduran, kalkıp konsere devam etmek istiyordu. Ancak hekimin de Şef Cem Mansur’u ‘Lütfen çalmasına izin vermeyin,’ diye uyarması üzerine sanatçının olduğu yerde yatıp dinlenmesi sağlandı. Bu arada Prof. İlber Ortaylı’nın ‘Neden kapıda ambulans yok!’ diyerek, organizasyonu eleştirdiği duyuldu. On beş dakika kadar sonra Topkapı’nın avlusuna ambulans girmişti. Seyirciler sandalyeleri toplayarak ambulansın sahne önüne kadar yaklaşmasını sağladı. Erduran, yine alkışlarla ambulansa konurken kendisi de sedyesinden alkışla karşılık verdi. Ardından bir açıklama yapan Hakan Erdoğan, “Hepimizi üzen bir şey oldu, Ayla Erduran’ın tansiyonu düştü, konsere kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi ve orkestra çalmaya devam etti.

Provalar sırasında da sıkıntılı olduğu öğrenilen Ayla Erduran, Florance Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.







