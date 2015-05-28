

Köln Üniversitesi Havacılık ve Uzay Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen konferans, “Ay'ın sahibi kim?” adını taşıyor.

Ay ve gezegenlerdeki madenleri çıkarma konusunda herhangi birinin yasal olarak hak sahibi olup olmadığı da konferansta ele alınan konular arasında. Konferansa yüzden fazla hukukçu katılıyor.

Çarpışma riski

Enstitü direktörü Stephan Hobe, aktif uyduların uzay çöpü ve ölü uydularla çarpışma riskinin giderek arttığını söyledi.

Hobe, Dünya yörüngesinde dönen artıkların büyük bir hızda hareket ettiğini ve kontrol dışı olduklarını kaydetti.

Ancak uluslararası toplum şu ana dek bu çöpleri yörüngeden uzaklaştırmak için gerekli meblağı ödeme konusunda isteksiz.

Uzayda trafik kuralları

Alman Havacılık ve Uzay Kurumu'ndan (DLR) Bernhard Schmidt-Tedd, düşük ücretli mikro uyduların da giderek artan bir sorun olduğunu belirtti. Schmidt-Tedd, “Burada havada, karada ve denizde trafik kuralları mevcut fakat uzayda yok. Bunun da vakti artık geldi ” dedi.

Uzmanlar gelecekte, bir uyduya herhangi bir artık çarpar ve bu kullanılmayan eski uydu ya da aracın kökeni tespit edilebilirse dava açmanın mümkün olabileceğini belirtiyor.