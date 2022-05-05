Ayhan Bilgen'in partisinin adı ve logosu değişti

Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi (SESPARTİ) Genel Başkanı Ayhan Bilgen, teşkilatını kurduğu Kars'taki basın toplantısında partileri hakkında bilgi verdi. DSP ile olan logo benzerliğini düzelttiklerini söyleyen Bilgen, güvercin yerine küllerinden doğan 'Anka' kuşunu kullandıklarını belirtti.

Altınçağ Partisi'yle birleşme sürecinin de tamamlandığını ve partilerinin isminin Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi olduğunu belirten Bilgen, mayıs ayı sonuna kadar seçimlere katılmak için gerekli olan teşkilatlanma sınırını geçeceklerini söyledi.

Yeni amblem 'Anka kuşu'

Eski Kars Belediye Başkanı ve Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi'nin kurucu başkanı Ayhan Bilgen, parti amblemlerini 'Anka kuşu' olarak değiştirdiklerini açıkladı. Bilgen, partisinin Kars il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partinin kuruluşunun ardından İzmir'den sonra Kars'ta da teşkilatlandıklarını söyledi.

Parti amblemlerinin değiştirilmesi talebi sonrasında gerekli düzenlemeyi yaptıklarını ifade eden Bilgen, partilerinin yeni ambleminin "Anka kuşu" olduğunu kaydetti.

"Artık bizim bir amblem sorunumuz yok"

Türkiye Altınçağ Partisi ile gerçekleştirdikleri birleşme sonrası da Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi olarak hukuki süreci tamamladıklarını aktaran Bilgen, "Yeni amblemdeki 5 yıldızlı Anka kuşu küllerinden doğmayı temsil eder. Aynı zamanda karşılıklı buluşan 2 el toplumsal barışı temsil eder ki bizim güvercini tercih sebebimiz de oydu. 5 yıldız da parti programımızdaki 5 ilkeyi yani özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi, hukuk devletini ve dayanışmayı ifade ediyor. Dolayısıyla artık bizim bir amblem sorunumuz yok. Biz bütün sorunları siyasetin konuşarak çözebileceği kanaatindeyiz. Bunun için bir hukuki sürece bizce gerek yoktu." dedi.

"Seçime girmeye hazır olacağız"

Bilgen, "İlçe, il kongrelerimizi haziran ayında başlatıp, temmuz ayında da büyük kongremizi yaparak seçime girmeye hazır parti pozisyonu yakalayacağız. Ama bir erken seçim olma ihtimaline karşı da başka tedbirler düşünüyoruz. Seçime girme hakkı olan bazı partilerle görüşmeler yapıyoruz, önümüzdeki günlerde bu konuda da somut gelişmeler olacağını düşünüyoruz" dedi