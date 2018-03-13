"Ayet-el Kürsi'yi okuyanlara Türkçesini sorun, bilmezler; Arapçasını ezbere söylerler"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Kuran'ın Türkçe okunması gerektiğini savunarak, "Oysa Kuran sadece okumamızı değil, anlamamızı da emrediyor" dedi. "İnsanlar namaz kılıyor. Çoğu okuduğu surenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Arapçasını okuyor, tek satır anlamadan" diyerek duruma tepki gösteren Tezkan, "İddia ediyorum; Ayet-el Kürsi’yi okuyanlara Türkçesini sorun; bilmezler. Arapçasını ezbere söyler, Türkçesini ezbere söyleyemez" diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bu konuda kampanya başlatmaya çağırdı.

Mehmet Tezkan'ın, "Mesele Kuran'ın okunmaması!.." başlığıyla (13 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Tamam anladık da ne yapmak lazım diyeceksiniz..

Kuran’ın Türkçe okunmasını sağlamak lazım.. Bu topraklar da Kuran-ı Kerim asırlarca Arapça okundu.. Arapça yayımlandı.. İnsanlar okuyamadığı için, okuyan çıksa da anlamadığı için, öpüp başlarına koydu, evlerinin duvarına astı..

Latin alfabesine geçtik.. Kolay okusun diye Arapçası Latin harfleriyle yazıldı, basıldı.. Hâlâ da basılıyor..

İnsanlar, Latin harfleriyle Arapça okudular tek kelime anlamadılar..

Oysa Kuran sadece okumamızı değil, anlamamızı da emrediyor..

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İnsanlar namaz kılıyor.. Çoğu okuduğu surenin ne anlama geldiğini bilmiyor.. Arapçasını okuyor, tek satır anlamadan..

Tipik örnek.. Ayet-el Kürsi.. Müslümanlar bu ayetin önemini bilir.. Çoğu kişi, mesela cuma günleri veya dini günlerde açar okur, ezbere bilenler vardır.. Hatta çoğunluktadır..

İddia ediyorum; Ayet-el Kürsi’yi okuyanlara Türkçesini sorun; bilmezler..

Arapçasını ezbere söyler..

Türkçesini ezbere söyleyemez..

Diyanet buradan başlamalı.. Türkçe Kuran kampanyasıyla..

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Konu önemli, yer sınırlı, yarın da devam ederiz...