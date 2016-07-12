Aydınlık yazarının iddiası: Mustafa Sarıgül Meral Akşener'in partisine katılacak

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, eski Şişli Belediye Başkanı ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün, Meral Akşener’le birlikte hareket edeceğini ileri sürdü. Akşener’in yeni parti hazırlığında olduğunu belirten Önkibar, Sarıgül'ün yanı sıra, AKP’den ayrıldıktan sonra ANAP’ın başına geçen, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde Mehmet Ağar'ın Doğru Yol Partisi ile bir araya gelip Demokrat Partisi kuran ancak istediği başarıyı elde edemeyen eski milletvekili Erkan Mumcu’nun da partiye katılacağını ifade etti.

Önkibar, yeni partinin kapılarının Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik gibi isimlere kapatılacağını belirtti.

Önkibar’ın bugün (12 Şubat 2016) yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Muhalif kanadın popüler ismi Meral Akşener ise yeni parti hazırlığında. Akşener sadece MHP'nin gövdesini alıp götürmeyecek, aynı zamanda merkeze yelken açacak. Mustafa Sarıgül'den Erkan Mumcuya kadar pek çok popüler isim yeni partide olacak.

“Akşener Fethullah Hocaefendi’yi eleştirecek”

Buna mukabil getirisinden çok götürüşü olacağından Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik gibi isimlere kapılar kapatılacak. İlaveten Akşener'in çok yakın çevresinden dinlediğime göre Fethullahçı parti denmemesi için Meral Hanım Hocaefendiyi eleştirmeye başlayacak. İstanbul sermayesinden açık destek alan Akşener'in hedefi ise yüzde 30'ların üstü."