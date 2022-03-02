Aydınlık'tan Sincan özel eki: Mutlu insanların diyarı

T24 Haber Merkezi

Doğu Perinçek'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı Vatan Partisi'nin yayın organı olarak bilinen Aydınlık gazetesi, çok sayıda uluslararası rapora göre Çin'in sistematik olarak baskıcı uygulamalar yürüttüğü ve asimile etmeye çalıştığı Sincan'daki Uygur ve diğer Müslüman azınlıklarla ilgili bir ek yayımladı. Aydınlık gazetesinin bugünkü (2 Mart 2021 Çarşamba) sayısıyla ücretsiz dağıtılan ek yayında Sincan, "Mutlu insanların diyarı" diye nitelendirildi.

Aydınlık gazetesi, Sincan özel ekini, sürmanşetinden "Terör bitti, insanların yüzü güldü" ifadeleriyle duyurdu. Gazete, Sincan'ı "Batı'nın üzerine en çok psikolojik savaş yürüttüğü yerlerden biri" olarak tanımlarken, Aydınlık gazetecilerinin iş dünyası temsilcileriyle bölgeyi gezdiği belirtildi. Ekte, "Geçmişte aşırı yoksulluğun hakim olduğu Sincan'da şartların Pekin tarafından iyileştirildiği; çevre dostu yatırımlar yapıldığı, yoksullukla mücadele edildiği ve İslam kültürünün korunduğu" öne sürüldü.

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Aydınlık gazetesinin "Mutlu insanların diyarı: Sinciang" başlığıyla dağıttığı ek, kuşe kâğıda basılmış 32 sayfadan oluşuyor.

Aydınlık'ın özel ekinde yer alan yazıların başlıkları şöyle...

- Farklı ülkelerin iş dünyası temsilcilerinden Sinciang'a ziyaret

- Harika bir diyar: Sinciang

- Sinciang'ın büyük dönüşümü

- Çin'in 'Yeni Dönemi'ni anlamanın kılavuzu: Sinciang Uygur Özerk Bölgesi

- Yürekten insanların memleketi: Sinciang

- 'Batı'nın Sinciang politikası iki yüzlü'

- Sinciang, Çin'in dışa açılan değerli bir penceresi

- Sinciang'ı, bölgedeki sektör temsilcilerinden dinleyelim!

- Sinciang'da hayat nasıl?



Ekte 'Mesleki eğitim Çin'in ve Almanya'nın gücü' ve 'Sinciang, refahtır' isimli iki de köşe yazısı yer alıyor.



Vatan Partisi Çin Temsilcisi ve Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat'ın 'Çin'in 'Yeni Dönemi'ni anlamanın kılavuzu: Sinciang Uygur Özerk Bölgesi' makalesinde şu ifadeler yer alıyor:



"Sinciang Uygur Özerk Bölgesi'nde son beş yılda hiçbir terör olayının yaşanmamasının nedeni sadece sıkı güvenlik önlemleri değil. Halkın aydınlanmış olması da belirleyici. Xi Jingping önderliğindeki Yeni Dönem'de sadece sineklerin temizlenmesiyle yetinilmemiş, bataklığı kurutmaya öncelik verilmiş. Ayrılıkçı ve şeriatçı propagandasının etkili olamayacağı sağlam bir zemin yaratılmış.