Aydınlık gazetesinin Sincan eki: Çin'in Uygurlara soykırım yaptığı Batı'nın yalanı, Uygurlar Ramazan'ı tüm güzellikleriyle yaşıyorlar

T24 Haber Merkezi

Doğu Perinçek'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı Vatan Partisi'nin yayın organı olarak bilinen Aydınlık gazetesi, çok sayıda uluslararası rapora göre Çin'in sistematik olarak baskıcı uygulamalar yürüttüğü ve asimile etmeye çalıştığı Sincan'daki Uygur ve diğer Müslüman azınlıklarla ilgili bir ek yayımladı. Aydınlık gazetesinin bugünkü (5 Mayıs 2021 Çarşamba) sayısıyla ücretsiz dağıtılan ek yayında, “Çin'in Uygurlara soykırım yaptığının ‘Batı'nın bir yalanı’ olduğu” belirtildi, aksine Pekin'in etnik azınlıklara imtiyazlar sunduğu öne sürüldü.

Aydınlık gazetesinin "Sinciang'da Ramazan" başlığıyla dağıttığı ek, kuşe kâğıda basılmış 23 sayfadan oluşuyor.

Aydınlık gazetesi, Sincan özel ekini, sürmanşetinden şu başlıklarla duyurdu:

- 'Uygur Soykırım' emperyalist bir yalandır

- 'Bağımsız Rapor'u Neoconlar yazdı

- ABD, Asya'ya savaş açıyor

- Beka arayışında Çin etkeni

- Sinciang'da Ramazan

- Çin'de etnik gruplar ayırcalıklıdır.

- Çin halkının gözdesi Uygur sanatçılar

- On iki mukam: Uygur destanı

‘ABD Türkiye’ye yaptığı gibi Çin’i de soykırımla suçluyor’

Ek yayında, Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil tarafından kaleme alınan "Soykırım' yalan, işte Sinciang gerçeği" başlıklı başyazıda, "ABD Türkiye gibi Çin'i de tehdit ediyor" ve "Ermeni meselesinde Türkiye'ye yaptığı gibi ABD, Çin'i de soykırımcılıkla suçluyor" ifadeleri yer aldı. Erbil "Atlantik medyasında Sincan'la ilgili yayımlanan raporların çarpıtma olduğunu" iddia etti ve "Türkiye'nin Batı Asya'da, Asya Pasifik'te de Çin'in emperyalizmle çarpıştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Aydınlık ekinde yer alan ilk makale Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya ait. "Sinciang'da Ramazan: Tüm güzellikleriyle yaşıyorlar" başlıklı makalede Koronavirüs'le mücadeledeki başarısından dolayı Sincan'daki Müslümanların tüm camilerinin açık olduğu ve birlikte iftar açabildikleri belirtildi.

Aynı makalede "Batı medyasındaki, Çin yönetiminin Sincan'da dini özgürlükleri kısıtladığı ve camileri yıktığı iddialarının 'yalan haber' olduğu” belirtilirken Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki İslam Derneği'nin hazırladığı raporun da bu bilgileri yalanladığı anlatıldı. Derneğin, Çin Komünist Partisi tarafından denetlendiğinin belirtilmediği Xinhua'nın makalesinde, Sincan'ın çok hızlı bir şekilde geliştiği ifade edildi.

Pekin'in Sincan'ı ‘çok’ önemsediği vurgusu

Ek yayındaki Özgür Altınbaş imzalı makalede de, Çin'in Sincan'ın kalkınması için yoğun mesai harcadığına dair mesajlara yer verildi ve Pekin'in paylaştığı verilere dayandırılarak Çin Komünist Partisi'nin Sincan'ı "çok önemsediği" anlatıldı. Makalede, Pekin'in politikalarının Sincan'da 3 milyon kişiyi açlıktan kurtardığı belirtildi.

Ekte ayrıca Şangay Beşlisi olarak da bilinen Şangay İşbirliği Örgütü (SİO) Genel Sekreteri Vladimir Narov'un Sincan ziyaretinden sonra yaptığı açıklamalara da yer verildi. Bu bölümde Narov ile birlikte Sincan'ı gezen -ve Batılı ülkelerden diplomatların davet edilmediği- heyette yer alan İran’ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşhavarzade'nin şu ifadeleri aktarıldı:

"Bölgedeki vatandaşların camilerde namaz kıldığını gördüm. Çin karşıtı Batılı medya kuruluşlarında çıkan Sincan'la ilgili haberler asılsız. Kendi gözlerimle gördüklerim önemli. Gördüğüm ise Sincan'ın Çin'in diğer bölgelerinden büyük farkının olmadığı."

Aynı makalede, farklı diplomatların yaptığı "Sincan'da yaşayanların ne kadar mutlu olduğuna" dair yorumlar da yansıtıldı.

"Pekin etnik gruplara imtiyazlar veriyor"

Ek yayında, Özgür Altınbaş imzasıyla yayımlanan ikinci makalede de, Çin'de "etnik gruplara kendi kültürlerini yaşatmaları ve demokratik katılımı sağlamaları için devlet tarafından bazı özel ayrıcalıklar uygulandığı" savunuldu.

Ek yayında "10 yalan ve Uygur gerçeği" başlıklı Adnan Akfırat imzalı makalede de, "Çin, Uygurlara soykırım uyguluyor" görüşünün ‘1. yalan’ olduğu vurgulandı. Makalede, bu iddiayı dile getiren en üst düzey yetkilinin eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo olduğu ifade edildi. Akfırat, makalede Pompeo'nun "CIA Başkanı iken yalan söyledik, aldattık, çaldık" ifadesine de gönderme yaptı. Pompeo'nun Texas A&M Üniversitesi'ne 2019'da yaptığı ziyarette kullandığı bu ifadelerin videosu Rus devletine bağlı RT ve Xinhua tarafından yayınlanmıştı.



Aynı makalede "Yalan 4: Milyonlarca Uygur Müslüman toplama kamplarında tutuluyor" ara başlığı altında şu yanıt paylaşıldı:

"Gerçek: Sinciang'da hiçbir zaman 'toplama kampı' kurulmadı. Çin hükümetinin yayınladığı 'Sinciang'da Mesleki Eğitim' başlıklı beyaz kitapta bu konudaki yalanlar şöyle çürütülüyor: Terörle mücadele ve radikalleşmeyi önlemek için aydınlatma eğitimi veren geçici eğitim kurumları oluşturuldu. Yasaya uygun olarak kurulan mesleki eğitim ve öğretim merkezlerinin amacı, terörizm ve aşırılıcığın üreme zeminini ortadan kaldırmaktı(..)"

Ekin devamında bağımsız Uygur raporunu 'Şahinler'in hazırladığı’ ve ‘ABD'nin Asya'nın yükselişini önlemek istediği’ yolunda iki makale yer alıyor.