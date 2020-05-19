Aydınlık gazetesinin Cihat Yaycı manşeti 'içeride' tartışma yarattı

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasının yankıları sürerken, Aydınlık gazetesinin "Denizde Kurmay Kadro Sağlam" manşetine 'içeriden' tepkiler geldi.

“Denizde Kurmay Kadro Sağlam” manşeti ile Cihat Yaycı'nın başka bir göreve atanmasına karşı bir kampanya yürütüldüğünü iddia eden Aydınlık gazetesine, gazetenin yazarı ve Vatan Partisi MYK üyesi Oktay Yıldırım tepki verdi.

Yıldırım sosyal medya hesabından, “Tümgeneral Zekai Aksakallı (Ö.K.K), Org. İ.Metin Temel (2.Or.K) Tümg. Ercan Çorbacı (Ö.K.K), Tümg. Ö.F.Bozdemir(EDOK Kur. Bşk)... Hepsinin vatana büyük hizmetleri var ve hepsi anormal yollarla ayrıldı. Elbette eleştireceğiz, doğruya nasıl doğru diyorsak yanlışa da yanlış diyeceğiz. Nokta!” diye yazdı.

Aydınlık’a yakınlığıyla bilinen ve Kaynak Yayınları’ndan kitapları çıkan Bartu Soral da, hem Oktay Yıldırım’ın eleştirisini destekledi hem de sosyal medya hesabından, “Bu vatan savaşında öne çıkan bir komutana yapılan haksızlığı eleştirme manşeti değil, hatalı kararı örtbas etme manşetidir. Kabul edilemez” dedi.

Bartu Soral Aydınlık gazetesine söyleşi vermeyeceğini, Ulusal Kanal davetlerini kabul etmeyeceğini açıkladı.

Aydınlık’ın bir diğer yazarı Tuncay Arslan da, “Sevda Noyan olayında 'darbecileri sevindirmeyelim' diyen 'ince ve hassas' düşünce Tümamiral Cihat Yaycı'da darbecilerle birlikte 'yedi düveli' de sevindirdi. ‘Bre biz Osmanlıyız, bizde adam çoktur!’ denilmiş gibi oldu” yorumunu yaptı.

Vatan Partisi’nin televizyon kanalı Ulusal Kanal’a yorumcu olarak çıkan emekli Tümamiral Mustafa Özbey de "Donanma Dimdik Ayakta" formatında manşet yaparak tasfiye operasyonuna destek veren Aydınlık gazetesini kınıyorum. Ulusal Kanal/Aydınlık ile yayın ilişkimi sonlandırıyorum” dedi.

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