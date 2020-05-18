Deniz Kuvvetleri’nde ‘usulsüz alım baskısı’ mı, ‘FETÖ kampanyası’ mı; işte Tümamiral Yaycı’nın istifasıyla ilgili yorumlar

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eniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

Tümamiral Cihat Yaycı’nın istifasının ardındaki nedenle ilgili birçok isim farklı iddiaları gündeme getirdi.

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok’a göre Tümamiral Yaycı’nın istifa sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın açtığı bir ihale etkili oldu.

Üçok o ihaleyle ilgili OdaTV’de “Deniz Kuvvetlerinde bulunan torpidolarda kullanılan teller için ihale açılır. İhale sonrası firma malzemeleri teslim eder. Beş kişiden oluşan Mal Muayene Komisyonu telleri teslim almadan önce muayene eder ve ihale şartnamesine uygun olmadığını değerlendirirler. Ancak kendilerine malzemeleri teslim almaları için baskı yapıldığını söyleyerek Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’ya durumu arz ederler. Tümamiral Yaycı Lojistik Başkanlığına talimat vererek ihale şartlarına uygun olmayan malzemelerin teslim alınmaması gerektiğine dair bir emir yayınlamasını ister. Emir Lojistik Başkanlığınca yayınlanır. Ancak torpido tel ihalesini kazanan müteahhit, Milli Savunma Bakanlığına mektup yazarak kendisinin malzemelerinin uygun olduğunu, ancak yerli firma olduğu için kabul edilmediği gibi iddialar ileri sürerek şikayette bulunur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatıyla, başında Exeter mezunu Abdullah Yaldız’ın bulunduğu Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri inceleme başlatır ve bir rapor hazırlarlar. Bu raporda soruşturma açılması ve soruşturma süresince Tümamiral Yaycı ve komisyon üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmaları istenir” diye yazdı.

Yani emekli hakim Üçok’a göre Yaycı’nın ihale şartlarına uymayan malzemelerin teslim alınmaması yönündeki emri Hulusi Akar’ın tepkisine neden olur.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk de Tümamiral Cihat Yaycı’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindekileri tespit etmek için “FETÖMETRE” uygulamasıyla bilinen bir isim olduğunu hatırlattı. Saygı Öztürk’e göre Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Yaycı’nın görevden alınmasını Resmi Gazete’de öğrenmesi de şaşırtıcıydı.

Hükümete verdiği destekle bilinen Aydınlık Gazetesi ise “Donanmanın Kurmay Kadrosu Hazır” başlıklı yazıda Tümamiral Yaycı’nın Genelkurmay emrine alınmasına yönelik eleştirilerin bir kampanyaya dönüştürüldüğünü" yazdı. Aydınlık’a göre söz konusu ‘kampanyada’ "FETÖ istedi diye komutanlar alınıyor, son yıllarda şahlanan Türk Donanması'nın beli kırılıyor."

TIKLAYINIZ: Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti

Söz konusu yazıda “FETÖ’nün hedefinde olan yüzlerce komutanın görev başında olduğu” vurgulanarak Yaycı’nın görevden alınmasıyla ilgili eleştiriler için “Zaaf yönündeki iddialar, çok ciddi sonuçlar doğuracak yanlışlardır. Hatta Türk Ordusu'na ve Donanma'ya karşı psikolojik harekat olarak değerlendirilen dedikodulardır” denildi.

Nedim Şener ise Hürriyet gazetesindeki köşesinde Cihat Yaycı için “2020 başından itibaren görevden alınacağı FETÖ’cü firari eski askerleri tarafından sosyal medyada yazılmaya başlandı. Hatta Ersin Demircan isimli Twitter hesabı 4 Nisan tarihli tweet’inde “Önümüzdeki hafta ünlü bir amiralin istifa ettiğini, ettirildiğini duyarsanız çok şaşırmayın” diye yazdı.

14 Nisan’da Milli Savuma Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na Cihat Yaycı’nın “Kamu zararı oluşmasına da müsaade edilmeyecek” dediği, ihalesi yapılmış, güdüm tel muayenesi ile ilgili dosya gönderildi. Şener, söz konusunu yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yaycı’nın görev yerini değiştirmesinde bu dosyanın etkili olduğunun iddia edildiğini belirtti.

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk ise 8 Mayıs tarihli tweet’inde TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’i etiketleyerek “Bu haberde Akdeniz’deki politikaların şekillenmesinde Tümamiral Yaycı’nın bilimsel çalışmalarından söz ediliyordu. Ancak TRT’nin sosyal medya hesabında Sayın Yaycı’nın ismi çıkarılmış acaba neden?” diye sormuştu.