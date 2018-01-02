Aydınlık: Abdullah Gül, hukuku katleden Fethullahçı Terör Örgütü'nün hiçbir zaman vurmadığı adamdır!

Aydınlık gazetesi baş yazarı İlker Yücel, 696 sayılı kanun hükmünde kararname'deki (KHK) "sivillere cezasızlık" maddesini eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik olarak, "Hukuku katleden Fethullahçı Terör Örgütü'nün hiçbir zaman vurmadığı adamdır!" ifadesini kullandı.

Gül'ün cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemini, "en büyük hukuk katliamlarının yapıldığı dönem" olarak niteleyen Yücel'in, "Gül'ün 'hukuk adamlığı" başlığıyla (2 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

İddia sahipleri: Türkiye’nin Avrasya’ya yönelişini engellemek ve FETÖ-PKK temizliğini durdurmak isteyen güçler. Büyüteci tutalım:

Gül’ün görev dönemi en büyük hukuk katliamlarının yapıldığı dönemdir. Gül, tertipler döneminde yaptıklarıyla öne çıktı. Öyle ki Erdoğan bile “omzumun üzerinden ateş ediyor” demişti.

Gül, Danıştay saldırısının ardından açıklamalarıyla okları, TSK’ya yöneltmişti. Olaydan sonra Emniyet ve MİT yöneticileriyle yaptığı toplantılara dair bilgileri İsmet Berkan açık etmişti. Gül o toplantıda, “Bana anlattıklarınızı delillendirip savcıya da anlatın, hepsi yakalansın, yargılansın” talimatı verdi.

Gül, FETÖ tertiplerinin “delillendirilmesini” istiyor. Abdullah Gül’ün hukukunda önce suç icat edilir sonra delilleri aranır.

Ortaya attıkları delillerin hepsi şimdi çöpte!

Gül, “Savcıya anlatın” diyor. Gül’ün “hukuk adamları” ya kaçmış ya tutuklanmış!

“Yakalayın” diye talimat verdiği savcılar yakalanıyor, “Yargılayın” diye talimat verdiği hakimler yargılanıyor.

Gül’ün “hukuk adamları”nın ABD Dışişleri Bakanı’yla Gül’ün 2003’te yaptığı 2 sayfa 9 maddelik hizmet akdini soruşturmaya gerek duymaması o dönem “hukuk devleti açısından kaygı verici” değildi! Üstelik görevi bittikten sonra da Huber Köşkü işgaliyle “devlet adamlığı”na devam etti.

Abdullah Gül hukuku katleden Fetullahçı Terör Örgütü’nün hiçbir zaman vurmadığı adamdır!

Bu kadar hukuk adamıdır!