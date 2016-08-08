Aydınlardan 15 Temmuz bildirisi: HDP'nin dışlanması ayrımcılıktır, toplumdaki kutuplaşmaya hizmet ediyor

Aralarında T24 yazarı Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 113 aydın, sanatçı, yazar ve aktivist 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iktidar ve muhalefet partilerinin ortak paydada bir araya gelme girişimlerinde HDP'nin dışarıda tutulmasını eleştiren bir bildiri yayımladı.
"Darbe ayrıştırır, demokrasi barıştırır" başlığıyla yayımlanan bildiride, "Cumhurbaşkanlığı makamında, TBMM'de, meydanlarda meclisin üçüncü büyük grubu HDP dışlanıyor. Demokrasi için beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, söz konusu yaklaşım alenen ayrımcılık yapmak değil mi?" diye soruldu. Bildiride, "Sizleri sorumlu davranarak bu ayrımcı yaklaşımı terk etmeye, ülkeyi çoğulcu yapısıyla ve bütün renkleriyle kucaklamaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.
Bildirinin tam metni şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Meclis Başkanı, Sayın muhalefet partileri başkanları, bombalanan Meclis'in dört parti grubu da darbe girişimine karşı açık tavır aldı. Cumhurbaşkanlığı makamında, TBMM'de, meydanlarda meclisin üçüncü büyük grubu HDP dışlanıyor. Demokrasi için beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, söz konusu yaklaşım alenen ayrımcılık yapmak değil mi? Siyasi liderlerin söz konusu ayrımcı tutumu, medyanın da aynı yaklaşım doğrultusunda dışlayıcı yayın yapmasına yol açıyor, toplumdaki kutuplaşmaya hizmet ediyor. Parlamenter demokrasiye ve milletin egemenliğine sahip çıkılması gereken, içinden geçtiğimiz kritik süreçte, sizleri sorumlu davranarak bu ayrımcı yaklaşımı terk etmeye, ülkeyi çoğulcu yapısıyla ve bütün renkleriyle kucaklamaya davet ediyoruz."
Bildiriye imza atan 113 isim şöyle:
1.Ahmet Şık
2.Ahmet Telli
3.Akın Birdal
4.Ali Haydar Konca
5.Ali Nesin
6.Arif Ali Cangı
7.Aslı Biçen
8.Aslı Telli Aydemir
9.Atilla Güney
10.Aydın Selcen
11.Ayla Tokmak
12.Ayşe Başar
13.Ayşe Erzan
14.Ayşe Günaysu
15.Ayşe Semiha Baban
16.Bahadır Altan
17.Baskın Oran
18.Bilge Selçuk
19.Burak Kalpaklıoğlu
20.Bülent Atamer
21.Celal Ay
22.Celal Yıldırım
23.Cevat Öneş
24.Cezmi Ersöz
25.Çiğdem Özbaş
26.Doğan Bermek
27.Emel Kurma
28.Ercüment Gürçay
29.Erdal Karayazgan
30.Erdoğan Aydın
31.Esra Mungan
32.Eşber Yağmurdereli
33.Ezgi Başaran
34.Fethiye Çetin
35.Firdevs Tatlı
36.Gaye Boralıoğlu
37.Gençay Gürsoy
38.Gülnur Aksop
39.Gülseren Onanç
40.Gülten Kaya
41.Hacer Ansal
42.Hakan Öztürk
43.Hakan Tahmaz
44.Halime Güner
45.Haluk İnancı
46.Haluk Kaya
47.Hanife Aliefendioğlu
48.Hasan Ali Kemal
49.Hasip Kaplan
50.Hülya Gülbahar
51.Hüseyin Demirdizen
52.Hüsnü Öndül
53.İbrahim Kaboğlu
54.İsmail Başaran
55.İsmail Beşikçi
56.Jaklin Çelik
57.Jülide Kural
58.Kadir Akın
59.Koray Çalışkan
60.Levent Akçasu
61.Levent Tüzel
62.Mebuse tekay
63.Mehmet Güleryüz
64.Melda Onur
65.Meral camcı
66.Meryem Koray
67.Murat Akgündüz
68.Murat Çelikkan
69.Murat Özgünay
70.Murat Özyüksel
Müge Sökmen
72.Nazım Alpman
73.Necmiye Alpay
74.Nesrin Nas
75.Nuray Sancar
76.Nurcan Baysal
77.Orhan Esen
78.Orhan Karakoyun
79.Orhan Silier
80.Osman Kavala
81.Oya Baydar
82.Oya Ersoy
83.Oya Özarslan
84.Ömer Faruk Gergerlioğlu
85.Pınar Kılıçer
86.Rıza Türmen
87.Rona Aybay
88.Salman Kaya
89.Sefa Feza Arslan
90.Selahattin Nesipoğlu
91.Sema Bayraktar
92.Semih Sökmen
93.Semra Somersan
94.Servet Demir
95.Sevil Demirci
96.Seyfi Öngider
97.Süleyman Eryılmaz
98.Şahika Yüksel
99.Şebnem İşigüzel
100.Şebnem Korur Fincancı
101.Tahsin Yeşildere
102.Tatyos Bebek
103.Tuna Altınel
104.Tuncay Birkan
105.Turap Günay
106.Turhan Ata
107.Ümit Kıvanç
108.Yusuf Alataş
109.Yüksel Selek
110.Zeki Kılıçaslan
111.Zelal Ekinci
112.Zeynep Tanbay
113.Ziya Halis