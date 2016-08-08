Aydınlardan 15 Temmuz bildirisi: HDP'nin dışlanması ayrımcılıktır, toplumdaki kutuplaşmaya hizmet ediyor

Aralarında T24 yazarı Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 113 aydın, sanatçı, yazar ve aktivist 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iktidar ve muhalefet partilerinin ortak paydada bir araya gelme girişimlerinde HDP'nin dışarıda tutulmasını eleştiren bir bildiri yayımladı.

"Darbe ayrıştırır, demokrasi barıştırır" başlığıyla yayımlanan bildiride, "Cumhurbaşkanlığı makamında, TBMM'de, meydanlarda meclisin üçüncü büyük grubu HDP dışlanıyor. Demokrasi için beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, söz konusu yaklaşım alenen ayrımcılık yapmak değil mi?" diye soruldu. Bildiride, "Sizleri sorumlu davranarak bu ayrımcı yaklaşımı terk etmeye, ülkeyi çoğulcu yapısıyla ve bütün renkleriyle kucaklamaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

Bildirinin tam metni şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Meclis Başkanı, Sayın muhalefet partileri başkanları, bombalanan Meclis'in dört parti grubu da darbe girişimine karşı açık tavır aldı. Cumhurbaşkanlığı makamında, TBMM'de, meydanlarda meclisin üçüncü büyük grubu HDP dışlanıyor. Demokrasi için beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, söz konusu yaklaşım alenen ayrımcılık yapmak değil mi? Siyasi liderlerin söz konusu ayrımcı tutumu, medyanın da aynı yaklaşım doğrultusunda dışlayıcı yayın yapmasına yol açıyor, toplumdaki kutuplaşmaya hizmet ediyor. Parlamenter demokrasiye ve milletin egemenliğine sahip çıkılması gereken, içinden geçtiğimiz kritik süreçte, sizleri sorumlu davranarak bu ayrımcı yaklaşımı terk etmeye, ülkeyi çoğulcu yapısıyla ve bütün renkleriyle kucaklamaya davet ediyoruz."

Bildiriye imza atan 113 isim şöyle:

1.Ahmet Şık

2.Ahmet Telli

3.Akın Birdal

4.Ali Haydar Konca

5.Ali Nesin

6.Arif Ali Cangı

7.Aslı Biçen

8.Aslı Telli Aydemir

9.Atilla Güney

10.Aydın Selcen

11.Ayla Tokmak

12.Ayşe Başar

13.Ayşe Erzan

14.Ayşe Günaysu

15.Ayşe Semiha Baban

16.Bahadır Altan

17.Baskın Oran

18.Bilge Selçuk

19.Burak Kalpaklıoğlu

20.Bülent Atamer

21.Celal Ay

22.Celal Yıldırım

23.Cevat Öneş

24.Cezmi Ersöz

25.Çiğdem Özbaş

26.Doğan Bermek

27.Emel Kurma

28.Ercüment Gürçay

29.Erdal Karayazgan

30.Erdoğan Aydın

31.Esra Mungan

32.Eşber Yağmurdereli

33.Ezgi Başaran

34.Fethiye Çetin

35.Firdevs Tatlı

36.Gaye Boralıoğlu

37.Gençay Gürsoy

38.Gülnur Aksop

39.Gülseren Onanç

40.Gülten Kaya

41.Hacer Ansal

42.Hakan Öztürk

43.Hakan Tahmaz

44.Halime Güner

45.Haluk İnancı

46.Haluk Kaya

47.Hanife Aliefendioğlu

48.Hasan Ali Kemal

49.Hasip Kaplan

50.Hülya Gülbahar

51.Hüseyin Demirdizen

52.Hüsnü Öndül

53.İbrahim Kaboğlu

54.İsmail Başaran

55.İsmail Beşikçi

56.Jaklin Çelik

57.Jülide Kural

58.Kadir Akın

59.Koray Çalışkan

60.Levent Akçasu

61.Levent Tüzel

62.Mebuse tekay

63.Mehmet Güleryüz

64.Melda Onur

65.Meral camcı

66.Meryem Koray

67.Murat Akgündüz

68.Murat Çelikkan

69.Murat Özgünay

70.Murat Özyüksel

Müge Sökmen

72.Nazım Alpman

73.Necmiye Alpay

74.Nesrin Nas

75.Nuray Sancar

76.Nurcan Baysal

77.Orhan Esen

78.Orhan Karakoyun

79.Orhan Silier

80.Osman Kavala

81.Oya Baydar

82.Oya Ersoy

83.Oya Özarslan

84.Ömer Faruk Gergerlioğlu

85.Pınar Kılıçer

86.Rıza Türmen

87.Rona Aybay

88.Salman Kaya

89.Sefa Feza Arslan

90.Selahattin Nesipoğlu

91.Sema Bayraktar

92.Semih Sökmen

93.Semra Somersan

94.Servet Demir

95.Sevil Demirci

96.Seyfi Öngider

97.Süleyman Eryılmaz

98.Şahika Yüksel

99.Şebnem İşigüzel

100.Şebnem Korur Fincancı

101.Tahsin Yeşildere

102.Tatyos Bebek

103.Tuna Altınel

104.Tuncay Birkan

105.Turap Günay

106.Turhan Ata

107.Ümit Kıvanç

108.Yusuf Alataş

109.Yüksel Selek

110.Zeki Kılıçaslan

111.Zelal Ekinci

112.Zeynep Tanbay

113.Ziya Halis