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Yaşam

Aydın'da yakıt tankeri patladı: 3 kişi hayatını kaybetti

Aydın’da meydana gelen zincirleme kazada, 2 otomobile çarpan akaryakıt tankeri alev aldı

17 Aralık 2016 23:35

Aydın'da, akaryakıt yüklü tankerinin 2 otomobile çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ünal Akbal yönetimindeki 09 LF 414 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Aydın-Muğla karayolu Çakırbeyli kavşağı yakınlarında, önce, Koçarlı mevkisinden ana yola çıkan otomobile ardından da karşı şeride geçerek bir başka otomobile çarptı. Devrildikten sonra alev alan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Kazada, tankerin ilk çarptığı otomobildeki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan tanker sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. 

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ olay yerinde incelemelerde bulundu, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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