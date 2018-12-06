Aydın'da 'Topuklu Efe' tekrar aday gösterildi

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Özlem Çerçioğlu\'nu tekrar aday gösterdi.

Aydınlıların \'Topuklu Efe\' lakabını taktığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, tekrar aday gösterildi. Tekrar aday gösterilmesini değerlendirirken \"Büyük onur ve gurur duydum\" diyen Çerçioğlu şöyle konuştu:

\"Bu benim 3\'üncü dönemim olacak. 1\'i Aydın Belediyesi, 1\'i Büyükşehir ve yine aday olmam dolayısıyla 3\'üncü dönemim olacak. Aydın\'ı büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Ben seçildikten sonra rozetimi çıkararak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun dediği gibi herkesin başkanı oldum. Bundan sonra da aynı şekilde olmaya devam edeceğim. 9.5 yıldan beri 7/24 hep çalıştık ve aynı şekilde bunu sürdüreceğiz. Şu ana kadar bana destek veren herkese çok teşekkür ederim.\"



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