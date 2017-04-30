Aydın’da baraj suları çekildi, 2 bin 500 yıllık anıt mezar gün yüzüne çıktı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan ilçesinde Kemer Barajı’nın sularının çekilmesiyle M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğunu tahmin ettikleri anıt mezar bulduğunu bildirdi.

Çerçioğlu, Arapapıştı kanyonunu tanıtmak amacıyla basın mensupları ile tekne turu yaparak bölgeyi gezdi. Kanyonu gezerken kayalıklarda bir şeyi fark ettiğini anlatan Çerçioğlu, incelediğinde bunun tarihi bir yapı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Çerçioğlu, “Bu işin uzmanına danıştık. Çok değerli bilim insanları geldi. Onlar da çok şaşırdılar. Milattan önce 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir kaya mezar. Çok şanslıydık. Baraj suları çekilmiş ve bu kaya mezar ortaya çıkmış. Tesadüf. Kaya mezarı için yetkili kurumların kaya mezarını koruma altına almaları gerekiyor. Tüm arkeologları buraya davet ediyoruz. Her türlü sponsora da hazırız.” diye konuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Ateşlier ise kaya mezarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarın 2 bin 500 yıl öncesine ait olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ateşliler, “İnceleme fırsatı bulduk. Mermer bir ana kaya kütlesi içine oyulmuş. Bu bölgede yöneticilik yapmış bir liderin ya da Perslere hizmet eden bir yöresel beyin mezarının olabileceğini düşündük. Tabii bu şimdilik ilk izlenimler. Bu yapının benzerleri var fakat genel itibarıyla bu mezarın birebir benzeri yok. Mesela alınlığının tam ortasında yer alan iyon başlığı ve sütunu tasviri. Bu diğer anıt mezarlarda yok.” dedi.