Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün bu yılki sahibi genç kontrabasçı Emre Erşahin

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında başlattığı ve her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden bir genç müzisyene verilen “Aydın Gün Teşvik Ödülü”nün bu yılki sahibi belirlendi. “Aydın Gün Teşvik Ödülü”nün üçüncüsü 19 yaşındaki kontrbas sanatçısı Emre Erşahin’e verildi.

Erşahin’e 15 bin TL değerindeki “Aydın Gün Teşvik Ödülü”nü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi. Eczacıbaşı, ödülle ilgili olarak şunları söyledi:

“20 yıla yakın bir süre İKSV’nin genel müdürlüğünü üstlenen Aydın Gün’ün vakfımızın gelişimine çok büyük katkıları oldu. İstanbul ve Ankara operalarının kurucuları arasında da yer alan Aydın Gün, yalnızca İKSV’nin değil, Türkiye’nin kültür-sanat hayatının en önemli aktörlerinden biriydi. Uluslararası arenada büyük başarı yakalayacağına inandığımız, klasik müzik alanında çalışan yetenekli gençlerimizi onun adını taşıyan bu ödül aracılığıyla desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

29 yaş altı müzisyenlere veriliyor

İKSV tarafından her yıl 29 yaşın altındaki bir sanatçıya verilen “Aydın Gün Teşvik Ödülü”, çalgı, şan, bestecilik ve şeflik branşlarından gelen başvurular arasından seçici kurul tarafından belirleniyor. Seçici kurul, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü ve İKSV Yönetim Kurulu Üyesi Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak’tan oluşuyor.

Emre Erşahin kimdir?

Emre Erşahin, 1995 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe küçük yaşlarda piyano ile başlayan Erşahin, ilkokuldan sonra çok istediği kontrbası seçerek 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. 2010 yılında İngiltere’de hem Purcell hem de Yehudi Menuhin Müzik Okullarına burslu olarak kabul edildi. 2011 Eylül’ünde başladığı Purcell Müzik Okulu’ndan Temmuz 2013’te mezun oldu. Erşahin, Purcell Okulu Senfoni Orkestrası üyesi olarak Londra’nın önde gelen salonlarında konserler verdi.

İlk uluslararası ödülünü Paris’te BASS 2008 kapsamında düzenlenen kontrbas yarışmasında alan Erşahin, ardından The American Association for Development of the Gifted and Talented’ın düzenlediği “Passion of Music 2010” Uluslararası Genç Müzisyenler yarışmasında üçüncülük, Kopenhang’da düzenlenen BASS 2012 kapsamındaki uluslararası kontrbas yarışmasında gençler arasında birincilik, 2013 Purcell Müzik Okulu Konçerto Yarışması’nda üçüncülük ve Kraliyet Müzik Akademisi Yaylı Çalgılar Solo Bach Yarışması’nda birincilik kazandı. Maxim Vengerov’un yönettiği Akademi Yaylıları orkestrasına seçildi. Erşahin, halen Londra’daki Kraliyet Müzik Akademisi’nde burslu olarak lisans 2. sınıfa devam ediyor ve Kraliyet Akademisi Senfoni Orkestrası üyesi olarak konserlerde yer alıyor.

Aydın Gün kimdir?

1917 yılında Adana’da doğan Aydın Gün, Türkiye’de operanın gelişmesine büyük katkıda bulundu; İstanbul ve Ankara Operaları’nın kurucuları arasında yer aldı ve her iki kurumda da genel müdürlük görevi üstlendi. Gün, “Avrupa Konseyi Kültür Ödülü”nün yanı sıra 1988 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla onurlandırıldı. İKSV’nin kurucuları arasında yer alan Gün, 1974-1993 yılları arasında İKSV’nin genel müdürlüğünü üstlenerek vakfın yaptığı birçok etkinliğin öncüsü oldu.

Yirmi yıl süreyle Uluslararası İstanbul Festivali’nin sanat yönetmenliğini yaptı. İstanbul Bienali’nin ilk yılları sayılan Çağdaş Sanat Sergileri’ni başlatan Gün, Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması'nın da kurucuları arasında yer aldı. 1990'ların sonunda ailesiyle birlikte Berlin'e yerleşerek sanat alanındaki çalışmalarına orada devam eden Gün, 2007 Kasım ayında, 90 yaşındayken aramızdan ayrıldı.