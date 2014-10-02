Aydın Engin ve Murat Belge'ye suikast tehdidi sonrası yakın koruma

Cumhuriyet ve T24'ün kurucu yazarı Aydın Engin ile Taraf gazetesinde yazan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Murat Belge, suikast düzenleneceğine dair gönderilen ihbar mektubu savcılığı harekete geçti. Her iki yazara da yakın koruma tahsis edildi. Engin’in koruması dün göreve başlarken Belge’nin korumasının da bugün göreve başlayacağı belirtildi.

Mobese’ler taranıyor

T24’ün Taksim’deki haber merkezine kapının altından atılan bir zarfın içinden çıkan notta, Aydın Engin ile Prof. Murat Belge için suikast hazırlığı yapıldığı belirtilmişti. 29 Eylül’de kapı altından atılan notta, “Aydın Engin ve Murat Belge için karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir. Tarih bilahare bildirilecektir. Ben bir vatansever olarak bunu çok yanlış buluyorum. Arzederim. Not: Şahıslara temiz alet verecekler” ifadeleri yer alıyordu. Organize Suçlar Şubesi’nden bir ekip ihbarla ilgili çalışmalarına başladı. Ekip, soruşturma kapsamında T24 binasının bulunduğu bölgedeki MOBESE kameralarını tarıyor.

Suikast ihbarına soruşturma

Bu arada Cumhuriyet gazetesi ve T24 internet sitesinin yazarı Aydın Engin ile Taraf gazetesinde yazan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Murat Belge’ye yönelik suikast ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Aydın Engin’in avukatları tarafından önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Engin ve Belge’ye yönelik ölüm tehdidi ihbarının soruşturulması, faillerinin tespit edilmesi, yakalanması ve cezalandırılmaları talep edildi.

‘Gönderen: bir vatansever’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, 29 Eylül’de T24 haber sitesinin bürosunun bulunduğu binaya zarf içinde bir tehdit ihbar mektubu bırakıldığı, zarfta gönderenin “Bir vatansever” alıcının da “Sayın Bay Aydın Engin” olarak yazıldığı belirtildi. El yazısıyla yazılan mektupta, “Aydın Engin ve Murat Belge için karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir. Tarih bilahare bildirilecektir. Ben bir vatansever olarak bunu çok yanlış buluyorum. Arz ederim. Not: Şahıslara temiz alet verecekler” denildiği ifade edildi.

‘İlk tehdit değil’

İhbar mektubunda yazılı ölüm tehdidin ilk olmadığı vurgulanan dilekçede, Aydın Engin’in daha önce de ölüm tehdidi aldığı, bu nedenle, kendisine İstanbul Valiliğince yakın koruma verildiği belirtildi. Engin’in daha önce aldığı bir tehdit nedeniyle yaptığı başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulduğu ancak şüphelilere ulaşılamadığı anlatıldı. Suç duyurusuna konu olan ihbar mektubunun ise Aydın Engin’in yaşamının tehdit altında olduğunu gösterdiği belirtilen dilekçede, “Dahası tehdidin kaynağı, bu tip suçlar işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına işaret etmektedir” denildi.

Faili meçhulleri göz önünde bulundurun

Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), iddiaların en kısa sürede gün ışığına çıkarılmasını istedi. TGC’den yapılan yazılı açıklamada, “Günümüze dek aydınlatılmamış gazetecilere yönelik faili meçhul cinayetleri de göz önüne aldığımızda bu tip tehditlerin fevkalade ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz. Güvenlikle ilgili birimlerin bu tehditler üzerinde titizlikle durması gerektiğine inanıyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğünün hala baskı ve tehditler altında bulunması demokrasimiz açısından düşündürücü dür. Meslektaşlarımıza yönelik nereden gelirse gelsin her türlü tehdidin karşısında olacağımız bir kez daha vurguluyoruz” denildi.