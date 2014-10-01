Aydın Engin ve Murat Belge'den suikast tehdidine suç duyurusu

Cumhuriyet ve T24'ün kurucu yazarı Aydın Engin ile Taraf gazetesinde yazan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Murat Belge, T24’ün bulunduğu binanın kapısına bırakılan bir mektup ile kendilerine suikast düzenleneceğinin ihbar edilmesi üzerine suç duyurusunda bulunarak koruma talep etti. Engin’in suç duyurusunda ölüm tehdidinin ilk defa yapılmadığı belirtilerek “Tehdidin kaynağı, bu tip suçlar işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına işaret etmektedir” denildi.

Engin’in avukatları aracılığıyla dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Aydın Engin’e yönelik ölüm tehdidi ihbarının soruşturulması, faillerinin tespit edilmesi, yakalanması ve haklarında kamu davası açılması istendi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, dilekçede, 29 Eylül 2014’te Aydın Engin’in kurucusu olduğu T24’ün bulunduğu binaya zarf içinde bir tehdit ihbar mektubu bırakıldığı hatırlatıldı.

'İlk değil…'

İhbar mektubunda yazılı ölüm tehdidinin ilk olmadığının vurtgulandığı dilekçede, “Müvekkilimiz daha önce tehditleri almıştır. Bu nedenle, kendisi için İstanbul Valiliği’nin yaptığı ‘yakın koruma’ görevlendirmesi hala sürmektedir” denildi.

Engin’in avukatları müvekkillerinin daha önce aldığı bir tehdit nedeniyle yaptığı başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulduğunu ancak şüphelilere ulaşılamadığı anlatıldı. Söz konusu ihbar mektubunun Engin’in yaşamının tehdit altında olduğunu gösterdiğine işaret eden dilekçede, “Dahası tehdidin kaynağı, bu tip suçlar işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi. El yazısıyla yazılan zarfta gönderenin “Sayın Bay Aydın Engin” olarak yazıldığı kaydedildi.

T24’ün ofisinin bulunduğu Sıraselviler Caddesi’nde birçok ülkenin diplomatik binası ve mağazalar yer alıyor. Sıraselviler’de birçok kamera sokak görüntüsü sağlıyor.