T24'e suikast ihbarı: Aydın Engin ve Murat Belge için karar alındı!

T24'ün Taksim'deki Haber Merkezi'nin bulunduğu binanın kapısının altından atılan bir zarfın içinden çıkan el yazılı notta, Aydın Engin ile Prof. Murat Belge için suikast hazırlığı ihbarı yapıldı. Notta, "Aydın Engin ve Murat Belge için karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir" dendi. İhbara, "Şahıslara temiz alet verilecektir" notu düşüldü.

T24'ün bulunduğu binanın girişindeki demir kapının altından, posta yolu kullanılmadan elden atılan bir zarfın içinden suikast hazırlığı ihbarı çıktı. Saat 17:00 sıralarında fark edilen zarftan çıkan notta, Cumhuriyet ve T24'ün kurucu yazarı Aydın Engin ile Taraf gazetesinde yazan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Murat Belge için "karar alındığı" ve "vazifelendirme" yapıldığı belirtildi. Üzerinde mavi mürekkepli dolmakalemden çıktığı izlenimi veren el yazısıyla "Bir vatansever Sayın Bay Aydın Engin" yazılı zarfın içinden, yine el yazısıyla yazılmış şu not çıktı:

"Aydın Engin ve Murat Belge için karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir. Tarih bilare bildirilecektir. Ben bir vatansever olarak buna çok yalnış buluyorum. Arzederim.



Not: Şahıslara temiz alet verecekler."

Aydın Engin ile Murat Belge, son olarak "İnkılap Tarihi ve Tarih ders kitapları, başta Ermeni öğrencilerden olmak üzere, özür dilenerek derhal toplatılmalıdır. 2015’e giderken özlenen Türk - Ermeni barışının yolu buradan geçer" ifadesini taşıyan ve ders kitaplarının nefret söyleminden arındırılmasını talep eden bildirinin imzacıları arasındaydı.