Aydın'da 5. sınıf öğrencisinin Kraliçe Elizabeth'e yazdığı mektuba Windsor Sarayı'ndan yanıt

Bade Ekiz'in kişisel bilgilerini paylaştığı ve kraliçe hakkında merak ettiği soruları yazdığı mektuba cevap Windsor Sarayı'ndan gecikmedi. Kraliçenin en yakın nedimesi kraliçe adına mektuba cevap vererek Başak koleji öğrencisinin Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti.

Öğrenci Bade Ekiz'in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.