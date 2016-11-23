Ayder Yaylası, TOKİ’ye gidiyor

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, TOKİ aracılığıyla kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Vali Bektaş yaptığı yazılı açıklamada, çaydan sonra Rize'nin başlıca ekonomik değerlerinden birinin turizm olduğunu belirtti.

Rize'nin turizm konusunda hak ettiği yere gelebilmesi için büyük çaplı projelerin hayata geçirilmekte olduğunu vurgulayan Vali Bektaş, Ayder Yaylası'nda Türkiye'nin en büyük kayak merkezini yapmak için gerekli çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Vali Bektaş, Ayder Yaylası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, TOKİ aracılığıyla kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandığını da kaydederek, "Yeşil yolun ve Rize-Artvin Havalimanı'nın tamamlanmasıyla bölge turizmi hızla canlanacak. Turist gittiği yerde rahat etmek ister, konfor ister. İşte bizlere düşen görev turistlere kaliteli hizmet sunabilmek adına kalifiye eleman yetiştirmektir." ifadesini kullandı.