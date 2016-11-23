T24 LogoT24 Logo
Çevre

Ayder Yaylası, TOKİ’ye gidiyor

Ayder Yaylası’nda TOKİ tarafından Kentsel Dönüşüm projesi uygulanacak

23 Kasım 2016 21:21

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, TOKİ aracılığıyla kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Vali Bektaş yaptığı yazılı açıklamada, çaydan sonra Rize'nin başlıca ekonomik değerlerinden birinin turizm olduğunu belirtti.

Rize'nin turizm konusunda hak ettiği yere gelebilmesi için büyük çaplı projelerin hayata geçirilmekte olduğunu vurgulayan Vali Bektaş, Ayder Yaylası'nda Türkiye'nin en büyük kayak merkezini yapmak için gerekli çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Vali Bektaş, Ayder Yaylası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, TOKİ aracılığıyla kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandığını da kaydederek, "Yeşil yolun ve Rize-Artvin Havalimanı'nın tamamlanmasıyla bölge turizmi hızla canlanacak. Turist gittiği yerde rahat etmek ister, konfor ister. İşte bizlere düşen görev turistlere kaliteli hizmet sunabilmek adına kalifiye eleman yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

ayder yaylasıtoki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24