Ayder Yaylası'nda yapılacak 7 milyon liralık spor tesisi ihalesi ‘tanıdık’ şirkete

Ayder Yaylası’nda yapılacak tesisleri, kapalı kapılar ardında otopark ihalesini alan Rizeli Turgut Müteahhitlik yapacak. İhale olağanüstü durumlarda uygulanması gereken davet yöntemiyle yapılırken; söz konusu şirketin sahibi İbrahim Turgut'un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle olan yakınlığı da dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz” çıkışının ardından Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan doğal güzelliği ile ünlü Ayder Yaylası için kentsel dönüşüm, projesi başlatılmıştı.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, yaylada Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. İhale, olağanüstü durumlarda uygulanması gereken davet yöntemiyle yapıldı. İhaleyi Turgut Müteahhitlik kazandı. Şirket 2019 yılında Ayder Yaylası’ndaki 222 milyonluk kapalı otopark ihalesini de yine aynı yöntemle almıştı.

Şirketin internet sitesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şirkete ziyaretlerde bulunduğu görülürken; Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turgut’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman gibi AKP’li isimlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafın yer alması da dikkatleri çekti.