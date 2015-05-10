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Yaşam

Aydemir Akbaş: Cenazede fotoğraf çektirenlerden bıktık

‘Fotoğraf çektirmek isteyen insanlardan bıktık, bırakın ben acımı yaşayayım’

10 Mayıs 2015 19:29

Yakın arkadaşı Zeki Alasya'nın cenazesine katılmak için Levent Camii' ne gelen ünlü oluncu Aydemir Akbaş isyan etti. Bir daha sanatçı arkadaşlarının cenazesine gelmeyeceğini söyleyen Aydemir Akbaş "Aslında hiç konuşacak bir halim yok. Ben bir daha sanatçı arkadaşlarımın cenazesine gelmeyeceğim. Gitmek üzerdeydim, çevrildim. Acısını yaşamak istemiyorum. Fotoğraf çektirmek isteyen insanlardan bıktık, bırakın ben acımı yaşayayım. Zeki her şeyden evvel adamdı. Adam gibi adamdı. Gerçek sanatçıydı. Dolu dolu bir tiyatrocuydu" dedi.

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